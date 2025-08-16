Virales
Esta técnica viral de los marines asegura acabar con el insomnio de forma tajante: "Funciona de verdad"
El método "4-7-8", difundido por el tiktoker "Sinisaentrenador", promete inducir el sueño en minutos mediante un patrón de respiración usado por los marines estadounidenses
El entrenador personal Sinisa ha viralizado en TikTok una técnica de los marines de EE UU para combatir el insomnio, especialmente útil ante el estrés o el calor veraniego. Según explica en su video, el método "4-7-8" responde al "runrún mental" que mantiene despiertas a personas hasta altas horas de la noche, como le ocurría a él mismo antes de probarlo: "Me acostaba a las 11 y seguía despierto a las 2, hasta que caí dormido en menos de tres minutos".
Cómo aplicar el patrón
La técnica se basa en un ciclo simple: inhalar por la nariz durante 4 segundos, retener la respiración 7 segundos y exhalar lentamente por la boca durante 8 segundos. Sinisa enfatiza que la repetición de este patrón relaja progresivamente el cuerpo, aunque advierte que "quizá la primera vez no funcione al instante". La clave está en la constancia: "Si insistes, funciona de verdad", asegura el entrenador.
Este recurso, diseñado originalmente para militares en entornos de alta presión, ha ganado popularidad por su simplicidad y accesibilidad. Sinisa recomienda repetir el ciclo varias veces cada noche para entrenar la respuesta de relajación del organismo, sustituyendo la ansiedad por un estado propicio para el sueño.
