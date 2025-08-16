Esta técnica viral de los marines asegura acabar con el insomnio de forma tajante: "Funciona de verdad"

El entrenador personal Sinisa ha viralizado en TikTok una técnica de los marines de EE UU para combatir el insomnio, especialmente útil ante el estrés o el calor veraniego. Según explica en su video, el método "4-7-8" responde al "runrún mental" que mantiene despiertas a personas hasta altas horas de la noche, como le ocurría a él mismo antes de probarlo: "Me acostaba a las 11 y seguía despierto a las 2, hasta que caí dormido en menos de tres minutos".

Cómo aplicar el patrón

La técnica se basa en un ciclo simple: inhalar por la nariz durante 4 segundos, retener la respiración 7 segundos y exhalar lentamente por la boca durante 8 segundos. Sinisa enfatiza que la repetición de este patrón relaja progresivamente el cuerpo, aunque advierte que "quizá la primera vez no funcione al instante". La clave está en la constancia: "Si insistes, funciona de verdad", asegura el entrenador.

Este recurso, diseñado originalmente para militares en entornos de alta presión, ha ganado popularidad por su simplicidad y accesibilidad. Sinisa recomienda repetir el ciclo varias veces cada noche para entrenar la respuesta de relajación del organismo, sustituyendo la ansiedad por un estado propicio para el sueño.