En estado crítico un niño de dos años olvidado por su madre dentro del coche

La Policía Local de Cartagena rescató este miércoles en estado crítico a un niño de 2 años que se encontraba dentro de un coche mientras su madre hacía la compra en un supermercado de Cabo de Palos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, ha explicado que los agentes, alertados por los vecinos, comprobaron que el niño se encontraba dentro de un coche estacionado en el aparcamiento de un supermercado, con las puertas cerradas y a pleno sol, y no respondía a estímulos, informa Ep.

Una vez pudieron sacar al menor del vehículo tras fracturar la ventanilla, los policías lo trasladaron al interior del supermercado con el fin de aprovechar el ambiente refrigerado y estabilizar su temperatura corporal mientras llegaban los servicios sanitarios.

El personal de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) confirmó la gravedad de la situación y destacó que la intervención policial resultó determinante para evitar un desenlace fatal.

El niño fue trasladado al hospital Santa Lucía, donde recibió atención médica. Por su parte, la Guardia Civil instruyó diligencias sobre los hechos y dispuso el traslado del vehículo al depósito municipal.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local la felicitación a los agentes de la Policía Local que salvaron la vida al menor.