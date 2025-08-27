Estados Unidos protege a sus investigadores universitarios de las ingerencias extranjeras

El Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad (NCSC) de de Estados Unidos ha emitido nuevas directrices en su boletín Safeguarding Academia para alertar a los colegios y universidades sobre las crecientes amenazas extranjeras a sus investigaciones y para brindarles estrategias de mitigación para enfrentar estas amenazas.

“Las universidades estadounidenses impulsan investigaciones cruciales que impulsan la innovación y el crecimiento económico de Estados Unidos, impulsan nuestra competitividad global y contribuyen a la seguridad nacional. Sin embargo, los adversarios extranjeros explotan cada vez más el entorno abierto y colaborativo de las instituciones académicas estadounidenses para su propio beneficio”, declaró James Cangialosi, director interino del NCSC. “El boletín destaca esta creciente amenaza a la seguridad y ofrece estrategias de mitigación que las instituciones académicas pueden implementar para proteger mejor su investigación, sus instituciones, así como a su personal y estudiantes. Con el inicio del nuevo año escolar, es crucial que estas herramientas lleguen a las instituciones académicas ahora”.

El boletín conjunto y las guías de referencia rápida que lo acompañan para instituciones e investigadores proporcionan información sobre las amenazas, así como indicadores, impacto, mitigación y dónde informar incidentes.