Una estadounidense revela las palabras en castellano que podrían ser nombres de persona: "Me encantaría llamar a mi hija 'Cerveza'"

Ryanne, una joven estadounidense que vive en España y comparte su día a día en TikTok bajo la cuenta @ryannelaguiri, ha publicado un vídeo que se ha viralizado rápidamente. En él, que ya acumula más de 3,5 millones de reproducciones, juega a imaginar qué palabras en español pondría como nombre a su hija si no fueran ya palabras comunes.

"La primera, camiseta. Esa es mi hija, Camiseta. Y puedes llamarla Cami como apodo", indica. Después llega su favorita: "Cerveza". "Ven para acá Cerveza, que vamos a tu colegio", bromea.

La lista continúa con "Cascada", a la que imagina regañando como si fuera una niña pequeña: "Cascada, no me hables así". También nombra la palabra "Brisa", que recuerda que en inglés ya existe como nombre (Breeze o Breezy), y termina con "Naranja", otra palabra que le resulta entrañable.

Para cerrar el vídeo, Ryanne se imagina presentando a su particular familia: "Hoy soy Ryanne, encantada. Aquí están mis hijas: Naranja, Cerveza, Brisa, Cascada y Camiseta".