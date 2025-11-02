La estafa de los like: la Policía identifica a 8 personas que recibían en sus cuentas el dinero

La Policía Nacional ha identificado a ocho personas que recibían en sus cuentas bancarias dinero procedente de diferentes ciberestafas, a raíz de una denuncia presentada el pasado abril por una de las víctimas en Valladolid.

En un comunicado, la Policía ha explicado que la denuncia de esta persona relataba que había sido captado en una red social a través de un anuncio en el que se le prometían ingresos económicos rápidos por pulsar 'likes' -me gusta- a determinados vídeos de TikTok.

Al parecer, esas condiciones se cumplieron al inicio y esta persona recibió los ingresos mediante pequeños pagos, hasta 193 euros, pero cuando los ciberdelincuentes se ganaron la confianza de esta persona le ofrecieron la posibilidad de ganar más dinero a través de la suscripción a una página de inversiones en criptomonedas, a lo que la víctima accedió.

Cuando realizó su suscripción, un mentor de tareas de la organización se puso en contacto con él para indicarle qué inversiones debía realizar para obtener una serie de ganancias, lo que la víctima realizó desde la cuenta de su entidad bancaria, según ha explicado la Policía.

Dichas inversiones se veían reflejadas con sus ganancias correspondientes en la página web en la que se había suscrito, sin que la víctima se diera cuenta de que eran falsas y su dinero realmente había sido transferido a cuentas controladas por la organización criminal.

Cuando la víctima intentó recuperar sus ganancias comprobó que sus interlocutores le hicieron creer que debido a un error del sistema tenía que realizar un ingreso de 8.000 euros para desbloquear sus ganancias.

Ante esta situación, la víctima notificó a su mentor de tareas que no disponía de esa cantidad de dinero, a lo que le propuso como solución que la organización aportaba 2.500 euros a modo de crédito y el denunciante el resto, a lo que accedió.

Posteriormente, tras realizar esa operación, el mentor le indicó que tenía que ingresar otros 15.000 euros para poder retirar el dinero ingresado en la falsa web.

En ese momento el denunciante quiso recuperar todo el dinero invertido, así como las supuestas ganancias obtenidas, para lo que le solicitaron desde la organización una serie de datos bancarios.

Cuando el denunciante se puso en contacto con su entidad financiera para obtener esos datos, le indicaron que desconocían a qué datos se refería y el hombre, al saberse estafado, presentó la correspondiente denuncia.

En total, esta persona había perdido 9.780 euros, por lo que los investigadores de la Policía comenzaron a recopilar información para tratar de identificar a los autores de esta estafa.

El número de teléfono asociado a las redes sociales desde las que se ponían en contacto con la víctima, resultó ser un número de Indonesia.

Los investigadores han podido identificar a ocho personas, titulares de las cuentas a las que era transferido el dinero de la víctima, quienes a su vez se lo hacían llegar a la organización, mediante transferencias de las que se quedaban una pequeña comisión.

Estas personas son conocidas en estos entramados criminales como mulas, puesto que mueven el dinero de una cuenta a otra para que los criminales se puedan hacer con las ganancias y dificultar el seguimiento del dinero por las autoridades.