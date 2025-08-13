Estas playas españolas sufren una importante plaga de medusas en los últimos días: alerta a los turistas

La mayoría de los españoles esperan con ansias las vacaciones de verano, y así, los meses de julio y agosto son temporada alta en España con la mayor presencia de turistas en las playas. Pero no son los únicos que aparecen durante estos meses en las costas de España, sino también otros animales como las medusas. De hecho, su presencia es común en algunas playas españolas, pero este año, una plaga de medusas alerta a los turistas en los últimos días, coincidiendo con la ola de calor de agosto.

Se trata de las medusas conocida como "huevo frito", una especie que ya hizo acto de presencia el año pasado en el mar Mediterráneo y mar Menor y que tiende a ser más abundante a finales de verano, y así, este año también se está experimentando en las mismas zonas.

De hecho, este año ya han aparecido en la zona del Levante, llegando también a costas de Almería o Málaga y Murcia, en las que se han informado recientemente de su presencia en sus playas, y hasta en Galicia, donde se ha duplicado su presencia. También en Cataluña, donde recientemente se informó de su presencia en la playa del Pont del Petroli de Badalona o en Mataró.

La Cotylorhiza tuberculata (así es su nombre científico), también conocidas comúnmente como medusa "huevo frito" por su aspecto, es una especie endémica del Mediterráneo que prefiere las aguas más cálidas, tal y como explica el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía del CSIC (ICMAN-CSIC).

El aumento de la temperatura de las aguas mediterráneas en los últimos años hace que aumente la presencia cada año de esta especie que suele medir entre quince y veinte centímetros de diámetro, con un tono amarillento y una superficie suave y sin tentáculos en el borde.

Medusas en España: una especie llega a las playas españolas y los expertos explican a los turistas qué hacer ante su picadura

Por fortuna para los bañistas, se trata de una especie inofensiva para el ser humano. Si bien su picadura puede causar dolor, irritación o ardor, similar al que se puede experimentar con el resto de medusas, los expertos no la consideran peligrosa y sus efectos suelen ser leves y pasajeros, y no representan un peligro grave para la salud.

Eso sí, desde el sitio web Experto Animal se avisa de que, si se sufre de picadura de una medusa "huevo frito", se recomienda salir del agua, enjuagar la zona con agua de mar y retirar tentáculos con cuidado, para no agravar ni infectar la picadura.

Asimismo, los expertos avisan que si las encontramos en las playas, no debemos sacarlas del agua ni dañarlas, ya que sirven de refugio para otras especies, así como es uno de los alimentos más queridos entre las tortugas marinas.

Según explicó el investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, Josep María Gili, en declaraciones a Europa Press, este año han llegado las medusas antes de lo esperado al Mediterráneo, mientras que al Atlántico llegan más tarde.

"Este año vamos con un cierto retraso en la llegada de algunas especies de medusas sobre todo en el Atlántico y hubo un cierto adelanto en el Mediterráneo a finales de junio, cuando tenían que llegar más tarde. O sea, hay una serie de alteraciones, anomalías, que no permiten decir un patrón fijo de lo que hay", indicó hace unos días.