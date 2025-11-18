¿Estás seguro de lo que sabes? Así puedes evitar confundir opiniones con realidades

Entre informes científicos, estadísticas digitales y conversaciones que todos hemos tenido alguna vez, el vídeo de Amibox propone un viaje directo a una de las habilidades más necesarias de la sociedad actual, aprender a diferenciar lo que es un hecho y lo que es simplemente una opinión.

Del calentamiento global a Internet: cuando los datos hablan

El vídeo arranca con una conversación que afirma que "el calentamiento global es mentira". Amibox responde apoyándose en informes de Naciones Unidas, explicando que el consenso científico es claro y que los datos verificables muestran el aumento de CO₂ como causa principal del problema.

Una situación que muchos reconocen y que sirve como punto de partida para la gran pregunta del vídeo: ¿Sabemos distinguir entre hechos y opiniones?

Una avalancha diaria de información

La pieza introduce luego una dosis de realidad digital:

Cada día se envían 347.300 millones de correos electrónicos .

. En solo un minuto se hacen 2,4 millones de búsquedas en Google .

. Y se generan más de 10 millones de visitas en Instagram.

A eso se suman medios tradicionales, redes, plataformas, podcasts y miles de fuentes más. Un océano informativo que hace imprescindible aprender a navegar sin hundirse en fake news o afirmaciones sin fundamento.

Vídeo: Hechos y opiniones

Hechos vs opiniones: la explicación que todos necesitamos

Un hecho

Es verdadero

Está respaldado por pruebas

No depende de gustos, emociones o creencias

Es objetivo y verificable

No admite interpretación

Una opinión

Es personal

No siempre está basada en evidencias

Puede discutirse

Está influida por experiencias, prejuicios o sesgos

Es subjetiva y relativa

"Un hecho es una verdad probada, una opinión, una idea personal", resume el vídeo con claridad.

Internet: información, debate… y responsabilidad

Con las redes sociales, cualquiera puede convertirse en emisor de contenido. Y eso, aunque democratiza la comunicación, también implica una responsabilidad mayor,

contrastar, verificar y pensar antes de compartir.

Como recuerda Amibox, "si nos vamos a convertir en altavoz de la sociedad, igual deberíamos ser más cuidadosos con la información que difundimos".

Es importante recordar que en tiempos de sobreinformación, distinguir entre hechos y opiniones no es solo útil, sino necesario.

Porque la tecnología nos permite acceder a todo en un clic, pero la responsabilidad de usarla bien sigue siendo exclusivamente nuestra.