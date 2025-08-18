Estas son las principales campañas de ayuda para las familias que han sufrido incendios en España

Los incendios que en los últimos días han golpeado a distintas comunidades autónomas en España han generado una gran corriente de apoyo ciudadano. A través de la plataforma GoFundMe se han puesto en marcha varias iniciativas para ayudar tanto a familias como a proyectos que lo han perdido todo a causa del fuego.

Recaudaciones en Tres Cantos: apoyo a familias y proyectos

En Tres Cantos (Madrid), María Requejo ha creado una recaudación destinada a la familia de Mircea, el hombre que falleció el pasado 11 de agosto mientras intentaba rescatar caballos de las llamas. El dinero recaudado servirá para cubrir los gastos de repatriación y entierro en Tulcea (Rumanía) y, en caso de superar la cantidad necesaria, se dedicará a otras urgencias.

Ese mismo incendio también arrasó la vivienda de Carlos y su hijo Elian, que padece el síndrome MEF2C. Ante esta situación, Judith Nieto y Jaume Puig han iniciado otra campaña cuyo objetivo es poder construir una nueva casa adaptada a las necesidades especiales del pequeño.

La tragedia también alcanzó a la Finca BeeCool, un espacio familiar de apicultura, huerto y animales en Tres Cantos. Aunque consiguieron salvar a los caballos, el resto de las instalaciones —incluidas colmenas, ovejas y árboles— quedó reducido a cenizas. La iniciativa lanzada por Luis Pernía Martínez busca financiación para recuperar el pozo, reconstruir los refugios, plantar 400 árboles y reponer 30 colmenas.

Ayudas en León y solidaridad internacional

Más al norte, en León, la Peña Culturalistas en Barcelona ha organizado una campaña con la intención de ayudar a los afectados por los incendios que arrasaron espacios naturales y culturales de gran valor, como Las Médulas, patrimonio de la humanidad.

El movimiento solidario también ha traspasado fronteras. En Portugal, Julia Ribeiro ha impulsado una recaudación para apoyar a Luis, quien perdió por completo su vivienda. Tanto él como su hija Amandina lograron ponerse a salvo, pero lo único que conservaron fue la ropa que llevaban puesta.

Con estos ejemplos, las campañas de GoFundMe demuestran cómo, en momentos de crisis, las redes y plataformas digitales se convierten en un espacio de unión y empatía. Historias personales, vídeos e imágenes están sirviendo para movilizar a miles de personas dispuestas a tender una mano a quienes más lo necesitan.