Este es el impresionante salario de un camarero español en Suiza “sabiendo solo español”: “En solo 15 días”

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España para 2025 es de 1.184 euros mensuales en 14 pagas, equivalente a 16.576 euros anuales, según el Real Decreto 87/2025. Ha crecido desde los 648,60 euros mensuales de hace una década, pero no es comparable a otros puntos de Europa. Según el INE, el salario medio anual fue de 28.049,94 euros por trabajador en 2023, muy lejos de los 105.105 euros, según otros estudios, que hay en Suiza.

Esto provoca que muchas personas, especialmente los más jóvenes, opten por hacer las maletas para intentar buscar un sueldo mayor. Muchos se deciden a dar un giro a su vida para años después regresar con unos considerables ahorros. Muchos de los españoles en el país helvético muestran su sueldo en sus trabajos, que es alto hasta en los que no son cualificados. Un español explicó que lavando platos llegó hasta 2.848,05 francos netos. Más llamativo si cabe es el salario que publicó Alejandro Muñoz. Este español en Suiza reveló la nómina de su primer trabajo en Suiza como camarero.

Este es el sueldo de un camarero español en Suiza

En el vídeo aparece el propio camarero tomándose una caña y doblando una servilleta de tela en el restaurante donde trabaja mientras van apareciendo sus distintos ingresos, presentados así: "Este es mi sueldo como camarero en Suiza hablando solo español". Empieza la casa por el tejado y lo primero que menciona son las propinas, que son 1.050 francos al menos. En euros aproximadamente es una cifra de 1.116,88.

Posteriormente, muestra lo que gana por las comidas: "1.800 francos". Equivale a 1914,66 euros. Detalla que al día mínimo obtiene unos 60 francos. Tras ello y para darle mayor credibilidad, muestra un extracto de su nómina. Es de un total de 3.292 francos netos. Con el cambio a euros, la cantidad sube hasta los 3.501,70 euros, cifra muy alejada de la que puede ganar cualquier camarero estándar en España. Recalca que las propinas van aparte.

Un trabajo a todo gas

El camarero español no explica las horas que trabaja, pero sí el tiempo que tardó en encontrar el empleo: "En solo 15 días, encontré trabajo de camarero hablando solo español". Este tiempo es algo muy sorprendente al no dominar ni siquiera alguno de los idiomas locales o al menos el inglés. Ni él mismo se lo podía creer en su publicación: "¡Increíble,! ¿verdad?". La búsqueda activa de empleo o simplemente la suerte de estar en el lugar y momento adecuado puede llevar a grandes chollos.

No tuvo un inicio fácil

En otro de sus vídeos muestra como fue buscando ese trabajo de manera presencial y recibió varios rechazos debido a su falta de idiomas. Según explicaba, el alemán es clave en Zúrich, ciudad en la que vive. En el vídeo se muestra acudiendo a buscar empleo. Contactó con ellos en español, pero cuando se dieron cuenta de que no hablaba inglés ni alemán la respuesta fue rápida y sencilla:"Tschüss". Esta palabra significa adiós en español.