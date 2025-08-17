Para mí, este es el mejor snack de Carrefour: tres sabores que enganchan desde el primer bocado

El sector de los aperitivos en España, un mercado en constante evolución y con un considerable volumen de negocio anual, recibe una nueva incorporación de la mano de Carrefour. La cadena de distribución, activa en la innovación de su catálogo de productos de marca propia y externa, busca con este lanzamiento consolidar su posición en un segmento de consumo que muestra un gran dinamismo y una constante demanda de novedades.

Esta estrategia se materializa con la llegada de Maltchies, un producto diseñado para ofrecer una experiencia diferente a los consumidores que buscan opciones para el picoteo o como acompañamiento en sus comidas.

La iniciativa forma parte del compromiso de la compañía por adaptarse a las tendencias y demandas del mercado actual, que solicita variedad y propuestas originales en el ámbito de los snacks, más allá de los formatos tradicionales ya consolidados.

Los detalles de la nueva propuesta de Carrefour

El producto se presenta en un paquete de 45 gramos de peso, adecuado para el consumo personal y el transporte, y cada unidad tiene un precio de venta al público de 1,99 euros. Hay 3 opciones disponibles de sabores. Por un lado, el sabor a pimentón dulce, una elección que conecta directamente con la tradición culinaria española y sus productos emblemáticos. A esta se suma una propuesta de tomate y albahaca, una combinación que busca un perfil más fresco. Completa el trío la variante de barbacoa, un clásico en el mercado de los aperitivos que suele tener una buena acogida entre el público general, independientemente de la región.

La introducción de Maltchies refleja la continua apuesta de Carrefour por diversificar su oferta de productos alimenticios y responder a la demanda de innovaciones en el segmento de los aperitivos. Este lanzamiento se enmarca en un contexto de alta competencia en el sector de la distribución, donde las grandes cadenas como Carrefour buscan constantemente diferenciar su catálogo y ofrecer un valor añadido a sus clientes a través de propuestas originales.

Con esta nueva referencia, la compañía pretende no solo ampliar su cuota de mercado en la categoría de snacks, sino también enriquecer la experiencia de compra de sus usuarios, ofreciéndoles alternativas de consumo que se adapten a distintos momentos y preferencias, desde un tentempié rápido hasta un acompañamiento para el ocio. La disponibilidad de estos aperitivos refuerza la propuesta comercial de la cadena en el área de alimentación.