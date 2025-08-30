Este es el motivo por el que la familia de Matilde Muñoz sospecha que el último mensaje enviado desde su móvil no lo escribió ella

La familia de Matilde Muñoz, la turista española de 72 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado recientemente en Indonesia después de dos meses de búsqueda, mantiene firmes sospechas sobre la autenticidad del último mensaje atribuido a la víctima. Según han explicado sus allegados, el texto enviado desde su teléfono móvil, que anunciaba un viaje urgente a Laos, contenía errores gramaticales y ortográficos en inglés que resultaban incaracterísticos en Matilde, que había trabajado como profesora de este idioma y dominaba seis lenguas diferentes.

El mensaje en cuestión, fechado el 5 de julio y mostrado por el personal del hotel Bumi Aditya de Lombok donde se hospedaba la española, afirmaba: "Perdón, estoy en Laos, no podré volver hasta dentro de dos semanas". La gerencia del establecimiento utilizó esta comunicación para justificar la ausencia de Matilde, pero la familia detectó inmediatamente irregularidades en el lenguaje empleado, que no correspondían con el nivel de competencia lingüística de la desaparecida.

Las contradicciones del hotel

Las sospechas se intensificaron cuando la policía indonesia encontró pertenencias de Matilde, incluyendo su ropa y mochila, en la basura del propio complejo hotelero semanas después de su desaparición. Este descubrimiento, unido a las múltiples contradicciones del personal del hotel en sus declaraciones, reforzó la convicción familiar de que el establecimiento estaba involucrado en la desaparición y posterior muerte de la turista española.

La familia de Matilde Muñoz, convencida de que detrás de este caso existe un posible móvil económico, continúa presionando para que se investigue a fondo lo ocurrido en el hotel indonesio. Mientras esperan los resultados definitivos de la autopsia, sus allegados mantienen la exigencia de justicia para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de una mujer que amaba Indonesia y que, paradójicamente, encontró allí su trágico final.