Este pueblo a 20 minutos de Madrid celebra Halloween como si fuese una verdadera película de terror

Cuando se acerca Halloween, en la sociedad hay tres bandos, quienes lo preparan con antelación e ilusión, quienes siguen sin verle la gracia o los que ni les va ni les viene, les da igual.

Los primeros disfrutan planificando disfraces, cubriendo sus casas con telarañas y calabazas iluminadas y jugando a que el miedo sea divertido. Los segundos lo miran con escepticismo, convencidos de que es una moda importada que poco tiene que ver con nuestras tradiciones. Y los terceros ni les gusta ni les molesta, simplemente ven pasar esta fecha.

Pero les guste o no, lo cierto es que Halloween ha echado raíces en Madrid , y cada año gana más seguidores, sobre todo entre los más pequeños que viven la noche del 31 de octubre como un auténtico juego de aventuras.

Halloween en Madrid

En la capital y sus alrededores, ya no sorprende ver portales decorados con esqueletos, escaparates con brujas y vecinos que organizan para repartir caramelos. La ciudad ha sabido hacer suyo este Halloween a la madrileña, mezclando lo mejor del "truco o trato" con ese espíritu de barrio y de participación que tanto nos caracteriza. Y entre todos esos lugares donde la fiesta ha prendido con fuerza, hay un pueblo que la vive como si fuera el mismísimo escenario de una película de Tim Burton.

Halloween en pueblos de Madrid La Razón

El pueblo del terror

A tan solo veinte minutos de Madrid, Paracuellos de Jarama ha conseguido algo que pocos pueblos logran. Convertir Halloween en una auténtica experiencia colectiva.

Allí no se trata solo de disfrazarse o repartir caramelos, sino de transformar todo el municipio un enorme escenario del miedo. Durante días, las calles se llenan de casas encantadas, escaparte terroríficos y fechadas que parece salidas de una película americana. Todo esto por la implicación de los vecinos que es total y gracias a ellos, cada rincón del pueblo forma parte del Mapa del Terror, una ruta donde la creatividad manda y los sustos se disfrutan. Los vecinos que quieren participar se han tenido que inscribir y señalar el horario que están disponibles para recibir visitas terroríficas.

El 31 de octubre Paracuellos se viste un año más de oscuridad y humor con nuevas propuestas y muchas sorpresas. La celebración incluye un concurso de pasajes del terror, fachas y comercios decorados, donde no solo se valora la ambientación, sino también la imaginación y el trabajo artesanal.

El jurado formado por miembros del consistorio y por subcomisiones infantiles recorrerá las calles del pueblo para elegir a los ganadores. Los premios reconocen el esfuerzo de todos: 300 euros para el mejor pasaje, 180 euros para la fachada más original y 100 euros para el comercio más creativo.

Pero no acaba ahí, también habrá concursos de disfraces familiares y de puertas decoradas que contarán con la opinión experta de los más pequeños del jurado. Para participar, solo hay que enviar las fotos al correo municipal entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre.