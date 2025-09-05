Este es el truco que te permite pelar las patatas cocidas en segundos y sin usar cuchillo

La técnica, demostrada en el canal de YouTube "Trucos de cocina", consiste en realizar un corte superficial horizontal alrededor de toda la circunferencia de la patata cruda antes de hervirla. Este pequeño gesto, que no afecta a la cocción ni al sabor del tubérculo, resulta crucial para poder retirar la piel posteriormente de forma instantánea.

Un proceso muy sencillo

Una vez que la patata está cocida, basta con tomar el tubérculo y ejercer una leve presión con los dedos desde el centro del corte. La piel se desprende inmediatamente en dos mitades completas, "como si se retirara un envoltorio protector", sin necesidad de usar cuchillo ni realizar ningún esfuerzo adicional.

Este ingenioso método no solo ahorra tiempo en la cocina, sino que también evita el desperdicio de alimento al mantener la patata entera y perfectamente preparada para su uso en recetas como purés, ensaladillas, guisos o cualquier guarnición donde la piel no resulta adecuada. Una solución práctica que simplifica notablemente la elaboración de múltiples platos tradicionales y modernos.