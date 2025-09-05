Estos diez alimentos de Mercadona son ideales para comidas rápidas y saludables: estas son sus propiedades

Mercadona no para y no porque sus supermercados estén abiertos de de lunes a sábado hasta las 21:30 horas de forma ininterrumpida, sino por su constante innovación. Ha revolucionado la pasta fresca con una variedad rellena de jamón serrano y queso, ideada para aquellos consumidores que buscan opciones prácticas y repletas de sabor en su día a día, pero no es lo único. Esto llevó a la cadena de Juan Roig a obtener una cuota de mercado del 29,5%, muy por encima de otras cadenas como Carrefour (7,4%), Lidl (6,7%) o Dia (4,7%).

El secreto del éxito de la cadena valenciana no está solo en su innovación, sino en la calidad de sus productos hasta en marcas propias como Hacendado o Deliplus. Además de buenos, muchos de ellos son saludables y permiten llevar una dieta ideal en el día a día. Esta se suele ver comprometida cuando uno tiene prisa, tirando de productos precocinados o incluso comiendo fuera de casa en lugares que dejan mucho que desear.

Sin embargo, Mercadona tiene la solución para todas esas personas que no pueden perder ni un segundo para comer. David Carayol, experto en nutrición y gimnasio, reveló mediante un vídeo en TikTok diez alimentos de cocción rápida que a su vez son saludables y que pueden sacar a cualquier persona de un apuro sin necesidad de sacrificar la dieta.

Diez alimentos rápidos de cocinar y saludables

En la publicación se revela lo necesario para poder comerlos y las propiedades concretas de cada alimento mientras se muestra una fotografía del mismo. Son los siguientes:

Tiras de pollo al horno Hacendado

Este alimento está listo para comerlo. Únicamente hay que abrirlo para poder degustarlo. Su característica principal es que es una gran fuerte de proteína para el cuerpo humano. El 99% del producto es pechuga de pollo. También está disponible sin ser horneado. El precio en ambos casos es de 2,25€ el paquete de 140 gramos. Es ideal para ensaladas.

Tiras de pechuga de pollo natural Mercadona La Razón

Patatas cocidas

Es un tarro también de marca Hacendado. Para poder consumirlas únicamente hay que escurrirlas. El experto explica que esta patata es ideal para la pérdida de grasa. Además, es súper saciante y aporta pocas calorías. El tarro es de 660 gramos (400g escurrido) y su precio es de 1,90€. Una vez abierto debe consumirse en tres días.

Atún claro al natural Hacendado

También debe de ser escurrido antes de comerlo. Es una gran fuente de proteína y, al igual que las patatas, el aporte calórico es muy bajo. El precio del pack de seis latas de 60 gramos es de 4,40€. Apenas tiene azúcares ni grasas saturadas.

Pasta fresca gnocchi Hacendado

Esta pasta se debe preparar, aunque apenas se tarda tiempo. "Súper ricos", afirma el experto. Están hechos a base de patata y se deben consumir de manera puntual. Son muy económicos porque el precio de 500 gramos es de 1,10€.

Salteado de verduras

David recomienda pasarlo por la sartén, pero la cadena valenciana advierte que son ideales para el microondas. Es ideal para añadir verduras a la dieta obviando el proceso de cortarlas y trocearlas. Está compuesto por calabacín, cebolla, pimiento, zanahoria y brócoli. Son una grandísima fuente de micronutrientes y fibra. El paquete de 400 gramos cuesta 2,50 euros.

Garbanzo cocido Pedrosillano Hacendado categoría extra

Al igual que el atún y las patatas, con escurrirlos es suficiente. Son una gran fuente de carbohidratos y de proteína vegetal, pero también de micronutrientes y fibra, algo que hace que sean muy completos. El tarro 570 g (400 g escurrido) tiene un precio de 0,95€.

Crema de verduras Hacendado

Hay tres tipos: crema de verduras (genérica), crema de calabaza y zanahoria y crema de calabacín, pero muestra la de bol y no la de brick, que no es exactamente igual. La crema simplemente hay que calentarla. Tiene verduras, aceite de oliva y sal. Su gran cualidad es que es un aporte excepcional de micronutrientes. El bol de 350 gramos vale 1,70 euros.

Mejillones al natural Hacendado

Se pueden comer directamente y destacan por ser una fuente de minerales y de ácidos grasos esenciales. También actúan como una potente fuerte de proteínas. Suelen venir entre 13 y 18 unidades en las latas, que tienen un peso de 111 g (69 g escurrido). El precio por lata es de 1,70€.

Arroz para microondas Hacendado ultracongelado

Como su propio nombre indica, basta con pasarlo por el microondas. Lo más positivo es que únicamente tiene arroz como ingrediente. El paquete de seis bolsitas, un kilo en total, tiene un precio de dos euros.

Puré de patatas Hacendado en copos

Este último alimento también es de fácil y rápida preparación. Su característica principal es que es súper saciante y que tiene un aporte calórico muy bajo. El 99% está formado por patata. Viene en una caja con cuatro sobres y de 500 gramos en total que vale dos euros.