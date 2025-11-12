Un estudiante español en Estados Unidos: "La comida del instituto me hace encontrarme mal"

La vida en un instituto estadounidense tiene sus tópicos. Dani, creador de contenido en TikTok bajo el usuario @dakhtaar, lleva meses relatando su adaptación a Larkspur (Colorado) y, en uno de sus vídeos, pone el foco en la comida escolar. "Aunque parezca que lo que estoy comiendo tenga muy buena pinta, realmente no lo tiene y no sabe bien", indica.

En su día a día, explica que las opciones se repiten y no siempre convencen. "En un 'lunch' de Estados Unidos hay de opciones básicamente o cogerte un cacho de pizza como este o una ensalada, que es lo que que me suelo coger casi siempre, y pollo,pero de muy mala calidad". A ese menú añade acompañamientos fríos: "Y luego aparte te dan la opción de fruta o cosas de estas congeladas, que tampoco tienen mucho sabor, la verdad".

Ante ese panorama, Dani ha adoptado una estrategia sencilla: combinar lo gratuito del comedor con lo que prepara en casa o comprar fuera.

La sensación final, resume, no es buena: "La verdad que la comida del 'high school' no es la mejor del mundo y no me alimenta muy bien, y a veces hasta me encuentro mal por comerla".

El testimonio de Dani se suma a los habituales choques culturales de quienes cursan un año en Estados Unidos: otra organización de horarios, otros ritmos de clase y otros estándares nutricionales. En su caso, la solución pasa por planificarse mejor la fiambrera y, cuando puede, evitar el menú del día en la cantina.