Estudiantes, al límite: exigen un "plan urgente" ante la subida del alquiler y la falta de residencias públicas

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha advertido este lunes de que la actual crisis habitacional está poniendo en peligro la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Ante esta situación, exige un "plan urgente" que contemple la ampliación de residencias públicas, ayudas al alquiler y regulación de precios en ciudades universitarias.

Un 14 % más caras en un año

La organización estudiantil ha manifestado su profunda preocupación por la subida del precio de las habitaciones para estudiantes, que se ha incrementado un 14% en el último año.

Este encarecimiento, que sitúa el coste medio del alquiler en torno a 600 euros en Barcelona y 550 en Madrid, supone, a su juicio, una amenaza directa al derecho a la educación superior.

El precio condiciona la elección de universidad

Desde CREUP advierten de que, para miles de jóvenes, elegir universidad ya no depende de su vocación académica ni de la oferta educativa, "sino del precio del alquiler en cada ciudad".

Denuncian que esta situación está obligando a muchos estudiantes a renunciar a sus primeras opciones universitarias, lo que "vulnera de manera frontal el principio de igualdad en el acceso a la universidad".

Residencias saturadas y precios inasumibles

Además, la organización denuncia que las residencias universitarias están "prácticamente saturadas, con tasas de ocupación superiores al 97%", y con precios que en muchos casos, superan los 1.000 euros mensuales.

Un plan nacional y soluciones reales

Por ello, reclaman con urgencia la puesta en marcha de un plan nacional que contemple la ampliación de la red de residencias públicas, la aplicación de medidas regulatorias efectivas en el mercado del alquiler en las ciudades universitarias, así como el incremento de becas y ayudas específicas que compensen los elevados costes de alojamiento.

"La crisis habitacional estudiantil no puede seguir abordándose con soluciones parciales. Es imprescindible una estrategia coordinada entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas, en la que el estudiantado esté presente y tenga voz", pide la organización.

"Solo con un compromiso firme y realista se garantizará que la universidad siga siendo una herramienta de movilidad social y no un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo", concluye la CREUP.