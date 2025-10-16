La Eurocámara pide prohibir el acceso a redes sociales de los menores de 13 años

La comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 13 años en toda la Unión Europea y retrasar ese acceso hasta los 16 años si el menor no tiene el consentimiento de sus padres para conectar con las plataformas online. La recomendación europarlamentaria ha salido adelante con 32 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones, aunque debe superar aún el voto de la sesión del pleno de la Eurocámara la próxima semana en Estrasburgo (Francia) para ser formalizada. Los eurodiputados expresan en el documento su preocupación por la falta de implicación de las grandes plataformas a la hora de tomar medidas "adecuadas" para proteger a los menores, al tiempo que alertan de los riesgos de adicción y para la salud mental que plantea la exposición sin control de los menores a contenidos ilegales o dañinos.

Por ello, los eurodiputados llaman a una aplicación rápida y eficaz de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y prohibir prácticas nocivas como el diseño adictivo y funciones de juegos similares a las apuestas para proteger a los menores. La Comisión Europea tiene en marcha un proyecto piloto con varios Estados miembro, entre ellos España, para contar con una plataforma a nivel europeo capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales desde dispositivos móviles u otros. Los eurodiputados ven con buenos ojos el desarrollo de esta herramienta pero advierten de la necesidad de garantizar que estos sistemas de verificación respetan la privacidad de los menores y las reglas sobre protección de datos.

En este contexto, la posición europarlamentaria aboga por prohibir el acceso a toda red social a los menores de 13 años y que ese acceso se retrase hasta los 16 años si el usuario menor de edad no cuenta con el permiso de sus padres para utilizar este tipo de plataformas. Estos plazos deberían aplicarse también, en opinión de los eurodiputados, a las plataformas en las que se comparten vídeos o contenidos generados por Inteligencia Artificial. Además, los eurodiputados piden al Ejecutivo comunitario una aplicación más firme de la ley europea DSA, incluidas multas o veto de determinados sitios online o aplicaciones que incumplan la legislación comunitaria poniendo en riesgo a los menores de edad. Entre las ideas adicionales que ponen sobre la mesa, la recomendación de la Eurocámara plantea la posibilidad de que se reclame responsabilidad personal a los altos directivos de plataformas en casos de infracciones graves y reiteradas, así como que se prohíba el uso de algoritmos de recomendación basados en la participación de los menores y se deshabiliten las funciones de diseño más adictivas de forma predeterminada.