El exlíder del PSOE coruñés propone a Arteixo nombrar a Amancio Ortega hijo predilecto

Moisés Rey, miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y antiguo representante político local, ha presentado una propuesta formal para distinguir a Amancio Ortega como hijo predilectode Arteixo. El documento resalta la importante contribución del empresario, con especial énfasis en la implantación de Inditex en el polígono de Sabón, considerada trascendental para el municipio.

La propuesta subraya el extenso historial de reconocimientos oficiales que acompañan la trayectoria de Ortega. Entre estas distinciones se encuentran la Medalla Castelao, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, elementos que refuerzan su relevancia institucional y social.

Rey profundiza en el perfil económico de Ortega, destacando su patrimonio cercano a los 100.000 millones de euros y su posición como hombre más rico de España. No obstante, el documento no ignora las fluctuaciones recientes, señalando la caída estimada de 4.000 millones de dólares que lo desplazó del top 10 mundial de fortunas.

La propuesta realza especialmente la labor de la Fundación Amancio Ortega, poniendo en valor sus iniciativas sociales y culturales. El texto argumenta que Ortega ha demostrado un compromiso extraordinario como filántropo, con beneficios que alcanzan no solo a Arteixo, sino también a Galicia y al conjunto de España.

Arteixo, municipio donde reside, se presenta así como el escenario natural de este reconocimiento. La implantación de Inditex en el polígono de Sabón y las múltiples contribuciones filantrópicas se esgrimen como argumentos sólidos para otorgarle la distinción de hijo predilecto.