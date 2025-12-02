La expansión de las ciudades podría dejar sin agua a 220 millones de personas

Alrededor de 220 millones de personas corren el riesgo de no acceder a agua potable a mediados de este siglo debido a la expansión de las ciudades en muchos lugares del mundo, es decir, su crecimiento en horizontal ganando más terreno. Así se recoge en un estudio realizado por investigadores del Complexity Science Hub (CSH) y el Banco Mundial, y publicado este martes en la revista "Nature Cities", informa Servimedia.

El estudio examina datos de infraestructura e indicadores económicos de más de 100 ciudades en Asia, África y América Latina, incluida información sobre la huella de 183 millones de edificios y 125.000 encuestas de hogares, para comprender la relación entre la forma urbana y el acceso al agua potable y al saneamiento.

El análisis modela tres escenarios de expansión urbana: compacto (más densidad de población y llenando los vacíos), persistente (manteniendo los actuales patrones expansivos) y horizontal (extendiéndose hacia las afueras).

Concluye que si las ciudades se expandieran en lugar de construir con mayor densidad, el acceso al agua potable y al saneamiento básico podría verse significativamente afectado.

"Con un crecimiento horizontal, 220 millones de personas menos tendrían acceso a agua potable y 190 millones menos a sistemas de alcantarillado para 2050", señala Rafael Prieto-Curiel, autor principal del CSH.

Las ciudades que se expanden ya enfrentan desafíos, y el estudio cuantifica lo que muchas personas ya experimentan en ciudades como Nueva Delhi, El Cairo, Lagos o Bogotá.

Las facturas de agua son un 75% más altas en las ciudades extensas que en las compactas y el acceso al agua potable se reduce un 50% en las zonas urbanas más dispersas.

"Además, los residentes de los barrios periféricos tienen un 40% menos de acceso a infraestructura crítica en comparación con los que viven más cerca del centro de la ciudad", añaden los investigadores.

Las poblaciones urbanas en África y Asia crecerán sustancialmente para 2050 (triplicándose y aumentando a la mitad, respectivamente), lo que exigirá esfuerzos de planificación. "Las ciudades africanas se enfrentan a desafíos particulares, ya que se espera que sus poblaciones aumenten de 550 millones en 2018 a casi 1.500 millones para 2050", recalcan los investigadores. Las ciudades africanas ya tienen casi el doble de expansión que las asiáticas, con solo un 12% de sus residentes viviendo en zonas centrales, en comparación con un 23% en Asia.

"Una planificación eficaz puede mejorar significativamente el acceso al agua y al saneamiento. Los barrios compactos, transitables y con una densidad adecuada no solo son ambientalmente sostenibles, sino que también garantizan el acceso a los servicios básicos para todos", recalca Prieto-Curiel.

Los investigadores enfatizan, sin embargo, que la densificación por sí sola no es la panacea; incluso algunos barrios marginales densamente poblados como Kibera en Nairobi, Rocinha en Río de Janeiro o Iztapalapa en Ciudad de México, siguen estando desatendidos. Las ciudades con baja densidad de población concentran a la mayoría de sus residentes cerca del centro. Yakarta (Indonesia) es un ejemplo de ello: más de la mitad de sus 33 millones de habitantes viven en zonas centrales. Las ciudades con alta densidad de población dispersan la población en barrios distantes. En Kigali (Ruanda), solo un 15% de los 2,2 millones de habitantes vive en el centro, y la mayoría vive lejos del núcleo.

Los investigadores descubrieron que un desarrollo urbano circular y denso podría proporcionar agua potable a 220 millones más de personas y servicios de alcantarillado a 190 millones más que la expansión horizontal.

Un crecimiento sostenido con los patrones actuales mantendría las tasas de acceso prácticamente estables. Sin embargo, la expansión horizontal reduciría significativamente la proporción de personas con acceso a estos servicios básicos.