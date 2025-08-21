Una experta en protocolo explica la "etiqueta que debes seguir antes de abrir una bolsa de patatas"

Las patatas de bolsa, presentes en numerosas reuniones informales, tienen su propio protocolo de consumo según explica la experta en etiqueta María José Gómez. En un vídeo difundido a través de redes sociales, la especialista subraya que incluso este gesto aparentemente sencillo requiere seguir ciertas normas básicas de comportamiento para mantener la compostura en cualquier situación.

Gómez establece pautas claras para el consumo individual, indicando que siempre debe usarse la misma mano para tomar las patatas y evitando introducir ambas manos simultáneamente en la bolsa. Estos detalles, aunque parezcan mínimos, marcan la diferencia entre una acción educada y un comportamiento descuidado según la experta.

Protocolo al compartir aperitivos

Cuando se trata de compartir las patatas en compañía, la especialista recomienda emplear la mano no dominante para coger cada patata y pasarla después a la mano dominante, que será la encargada de llevarla a la boca. Este procedimiento busca reducir el riesgo de contaminar el resto del aperitivo con posibles restos de saliva, manteniendo así la higiene colectiva.

La experta también insiste en la importancia de tomar las patatas de una en una, evitando acumular un gran número de ellas a la vez. Con ironía, Gómez advierte contra el acto de "hacer la excavadora", recalcando que la discreción y la moderación son clave en estos casos.

Finalmente, la especialista aborda el tema de la limpieza de los dedos después del consumo, señalando que no resulta apropiado limpiarlos en público aunque queden impregnados de sal o aceite. Gómez concluye que el protocolo no busca imponer reglas estrictas sino mostrar respeto hacia los demás, actuando como herramienta para mantener una convivencia armoniosa incluso en situaciones cotidianas y aparentemente informales.