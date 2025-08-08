Expertos advierten sobre una tendencia viral que podría arruinar completamente tu dentadura

Esta práctica, promovida por influencers y celebridades como Gwyneth Paltrow, consiste en enjuagar la boca durante 15-20 minutos con aceites de coco, sésamo o girasol. Aunque tiene sus raíces en la medicina tradicional india de hace 3.000 años, Estefanía Moreno, del del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), advierte que su base científica es limitada, reconociendo solo efectos modestos contra bacterias causantes de caries y mal aliento, pero sin evidencias de otros beneficios promocionados.

Los peligros ocultos de una moda engañosa

El principal riesgo, según los expertos, es que muchos usuarios abandonan el cepillado tradicional creyendo que esta técnica es suficiente. "Puede ser un complemento, pero nunca sustituye a la higiene bucal convencional", enfatiza Moreno, alertando que esto aumenta el riesgo de caries y enfermedades periodontales. Además, la práctica puede causar náuseas, reacciones alérgicas o incluso problemas respiratorios si se inhala accidentalmente el aceite.

Respecto al blanqueamiento dental prometido, los odontólogos son categóricos: no existe evidencia científica que respalde esta afirmación. Moreno insiste en que los tratamientos dentales deben ser siempre supervisados por profesionales, ya que cada boca requiere una evaluación personalizada. "Las soluciones mágicas no existen en salud bucal", concluye la experta, recomendando ceñirse a los métodos probados científicamente.

Ante el auge de esta moda en redes sociales, los profesionales de la odontología hacen un llamado a la prudencia, recordando que ninguna técnica ancestral puede reemplazar los cuidados dentales modernos. La búsqueda de soluciones rápidas y naturales podría terminar costando caro a la salud bucal de muchos seguidores de estas tendencias virales.