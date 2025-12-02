Los expertos dicen que esta es la mejor hora para encender la calefacción por la mañana para ahorrar dinero y levantarse de la cama con mayor facilidad

Con la subida del precio de la energía, muchos hogares buscan maneras sencillas de mantener el confort sin que el gasto se dispare. Programar correctamente la calefacción por la mañana puede marcar una gran diferencia tanto en comodidad como en ahorro.

La hora perfecta para encender la calefacción

Los especialistas en climatización coinciden en que el momento ideal para activar la calefacción es justo alrededor del amanecer, cuando el frío es más intenso. Encenderla brevemente entre las 6:30 y las 7:30 permite templar la casa sin malgastar energía.

Si tu rutina empieza antes o después de la mayoría, los expertos recomiendan programar el encendido unos 30 minutos antes de despertarte, garantizando que la vivienda esté a una temperatura agradable al levantarte.

Evitar picos de consumo es la clave del ahorro

Encender la calefacción solo al levantarse suele provocar que muchas personas suban la temperatura de golpe para calentar rápido, lo que dispara el consumo. Una activación breve y programada evita estos picos y mantiene un uso energético más eficiente.

Programarla mucho antes de usar la casa puede resultar en energía desperdiciada y, en ocasiones, en un exceso de calor que interrumpa el sueño, especialmente si el dormitorio está bien aislado.

La temperatura perfecta para empezar el día

Los expertos recuerdan que no hace falta alcanzar temperaturas muy altas. Un ambiente de 18 a 20 °C es suficiente para las primeras horas del día y se consigue con rapidez en viviendas con buen aislamiento, incluso en mañanas frías.

Una vivienda bien aislada retiene mejor el calor, lo que permite alcanzar la temperatura adecuada en menos tiempo. Invertir en buen aislamiento puede reducir notablemente el consumo a largo plazo.

Programadores y termostatos

Contar con un termostato programable o inteligente permite automatizar el encendido y apagado según los hábitos del hogar. Esta herramienta evita olvidar la calefacción encendida o activar temperaturas demasiado altas.

No todas las habitaciones necesitan el mismo nivel de calefacción. Ajustar la temperatura por zonas mejora el confort, especialmente en dormitorios y baños.

Establecer horarios fijos, usar programas automáticos y mantener una temperatura moderada puede reducir considerablemente el gasto mensual sin renunciar a una casa cálida.