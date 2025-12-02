Incendio en una vivienda en Toledo: varias personas atrapadas por el humo

Varias personas han quedado atrapadas debido al humo en el interior de un bloque de viviendas en el que se ha originado un incendio este martes por la mañana en Toledo.

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que a las 9:07 horas se ha recibido el aviso de un incendio en un bloque de viviendas en la Ronda de Buenavista de Toledo, en el que al parecer varias personas han quedado atrapadas en las plantas superiores del inmueble debido al humo.

Estas mismas fuentes han indicado que también podría haberse producido una explosión en el inmueble.

Los bomberos de Toledo ya se han desplazado al lugar y trabajan en su extinción y se han activado diversos recursos sanitarios en modo preventivo.

Asimismo, han acudido al lugar agentes de la Policía Local de Toledo y de la Policía Nacional.