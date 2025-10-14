Expomedes se suma a la oferta de ferias de Ifema del sector sanitario

Bajo el nombre de Expomedes, del 11 al 13 de marzo tendrá lugar la primera edición de la feria profesional de tecnología e innovación en medicina estética. Organizada por Ifema Madrid, junto a Fenin, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, el salón reunirá a fabricantes, profesionales clínicos, importadores y distribuidores de productos sanitarios y equipamiento médico-estético con el fin de impulsar la medicina estética en nuestro país.

Un sector en alza en España

Según se desprende del último informe elaborado por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), el 46% de la población española se ha realizado un tratamiento de medicina estética en algún momento de su vida, siendo habituales los cambios estéticos para cuatro de cada diez ciudadanos. El estudio señala que el sector factura más de 4.000 millones de euros, con una proyección de crecimiento anual del 7% hasta 2029, muy por encima de la media europea, lo que subraya la necesidad de crear espacios especializados que favorezcan el desarrollo económico, fomenten la innovación, e impulsen el mercado.

Expomedes tendrá una periodicidad de celebración bienal, coincidiendo en fechas con Expodental, una de las ferias más consolidadas del sector sanitario. Para esta primera edición, se estima una participación de más de 70 expositores de renombre que quedarán distribuidos por los 3.500 m2 que ofrece el pabellón 5 de Ifema Madrid. Hay estudios que indican que más del 40% de las clínicas dentales de España y Portugal ya ofrecen soluciones de servicios estéticos a sus clientes. Cabe esperar que la celebración en paralelo de Expomedes y Expodental, cita ésta última a la que suelen acudir cerca de 30.000 profesionales en cada edición, logre aumentar el valor para expositores y visitantes, creando un ecosistema ferial altamente especializado, que tenga un impacto positivo en afluencia, visibilidad y oportunidades de negocio.

La celebración de Expomedes marcará el futuro del sector médico estético en la región de Iberia

Durante el evento de presentación, Arancha Priede, directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid ha destacado que «como agentes dinamizadores de la innovación, la industria y el conocimiento, tenemos un propósito claro de favorecer el desarrollo económico y social de actividades clave». También ha añadido que «incorporar Expomedes a la cartera de ferias reafirma nuestro compromiso y supone una apuesta estratégica por el sector sanitario, contribuyendo a un ámbito fundamental para el bienestar social».

La feria nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro comercial clave para profesionales, empresas y expertos de la medicina estética, visibilizando la importante inversión en I+D+i existente en este campo, fomentando la colaboración entre sus actores y contribuyendo al crecimiento que está experimentando el sector.

Desde Fenin, la Federación que representa a fabricantes, importadores y distribuidoras de productos sanitarios que mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de enfermedades, valoran el Salón como un lugar de encuentro donde poder conocer las últimas innovaciones y las tecnologías sanitarias de mayor calidad. Según palabras de Pablo Crespo, secretario general de Fenin, «hay grandes tecnologías que están siendo utilizadas para mejorar los tratamientos y cuidados en el ámbito de la medicina estética. La unión de Fenin e Ifema Madrid hará posible que los profesionales las conozcan y que se mejore en la seguridad prestada en la atención a los pacientes, así como en la calidad de los tratamientos».

Según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en España existen más de 6.300 centros sanitarios que ejercen la medicina estética, a los que habría que añadir aquellos centros dentales que ya ofrecen algún tipo de servicio de tratamiento estético. En los últimos años, la edad de acceso de los pacientes ha pasado de los 35 a los 20 años.

Para Félix Pérez-Fajardo, director de Expomedes y de ferias del Área Sanitaria de Ifema Madrid, «Expomedes será un espacio profesional para generar negocio, abrir nuevos canales de distribución, conocer tendencias y fortalecer relaciones comerciales en un entorno altamente cualificado».

La cita coincide con la feria Expodental 2026

Expomedes tendrá lugar en las mismas fechas que Expodental. La organización espera que la simultaneidad de celebración de ambas maximice el valor para expositores y visitantes, creando un ecosistema ferial altamente especializado. Cabe recordar que Expodental lleva 16 ediciones como escaparate referente del sector dental a nivel internacional, y siendo el evento líder en el panorama nacional. Contará con los pabellones 4, 6 y 8 del Recinto Ferial, donde reunirá a 374 grandes expositores profesionales.