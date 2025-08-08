Extremadura confirma un caso asintomático de fiebre del Nilo Occidental

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un caso asintomático de fiebre del Nilo Occidental en la región. Se trata de un varón de 57 años perteneciente al Área de Salud de Cáceres.

En concreto, es un caso positivo en un donante asintomático, detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

Este es el primer caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, ha destacado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de la región para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo una actitud de alerta frente a posibles casos que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos o calzado cerrado.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos y utilizar repelentes e insecticidas, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.

De igual forma, el Servicio Extremeño de Salud recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.