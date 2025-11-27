Extremadura solicita al Gobierno la prórroga de la medida que permite la jubilación activa de los médicos

La Junta de Extremadura ha solicitado la prórroga de la medida establecida en la Ley General de la Seguridad Social, que permite la jubilación activa de los médicos de familia de atención primaria y pediatras con nombramiento estatutario o funcionario. Una medida que afecta a cerca de un centenar de profesionales que en Extremadura se encuentran en esa situación actualmente.

Cabe recordar que Extremadura ya trasladó esta petición al Ministerio de Sanidad en el último Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, según señala el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Apunta que de no ejecutarse esta prórroga, la medida finalizaría el próximo día 27 de diciembre, pues su duración prevista era de 3 años, según indicaba el Real Decreto-ley que introdujo esta medida en la Ley General de la Seguridad Social.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha trasladado esta petición al Gobierno central y está "a la espera de una respuesta favorable", ya que según apunta, son "conocedores del impacto negativo que tendría en el sistema público de salud de Extremadura la finalización de esta medida, que afectaría a cerca de un centenar de profesionales de la sanidad pública extremeña", concluye.