Fallece un hombre tras ser corneado por una vaca en Curtia (Oviedo)

Un hombre ha fallecido tras ser gravemente corneado por una vaca en una finca agrícola situada en Curtia, en el concejo de Castrillón (Oviedo). El suceso tuvo lugar a las 16.30 horas del sábado, según la informado aportada por fuentes de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas, que localizó la finca, ubicada en una zona con pendiente y de difícil acceso para vehículos. En el lugar ya se encontraba un equipo médico del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, compuesto por un médico, una enfermera y dos técnicos, que atendían al herido.

El hombre, que presentaba una cornada en el pecho, estaba consciente, aunque en estado grave. Una vez estabilizado, fue evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde finalmente ha fallecido.

En la finca, de su propiedad, se encontraba una vaca que corría de un lado a otro, si bien el propietario -el mismo hombre fallecido- pudo trasladar al animal a una finca colindante, también de su propiedad.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Avilés se han hecho cargo de la investigación del suceso.