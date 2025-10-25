Un falso equipo de limpieza estafa miles de dólares a la congresista estadounidense más longeva de la Cámara de Representantes

La delegada demócrata del Congreso por el Distrito de Columbia, Eleanor Holmes Norton, fue víctima de una estafa en su apartamento de Washington D. C. este jueves. Un grupo de personas que se hicieron pasar por técnicos de climatización (HVAC) logró ingresar a su vivienda y cargarle más de 4.300 dólares en su tarjeta de crédito sin realizar ningún trabajo. La congresista, que ocupa su escaño desde 1991 como delegada sin derecho a voto, es la miembro de mayor edad en la Cámara de Representantes.

Según NBC News, los supuestos trabajadores llegaron al domicilio de Norton alrededor de las 15:30 horas y afirmaron haber sido enviados para realizar tareas de mantenimiento. La congresista, creyendo que su equipo había coordinado la visita, les permitió el acceso y proporcionó su tarjeta de crédito. Sin embargo, fue una amiga cercana y su house manager quienes, al revisar las imágenes de la cámara de seguridad del domicilio, notaron irregularidades, intervinieron y contactaron a la policía.

El informe policial citado por el medio indica que Norton podría estar en las “etapas iniciales de demencia”, una afirmación basada en declaraciones de su cuidadora legal, Jacqueline Pelt, quien posee poder notarial. No obstante, la oficina de la congresista ha desmentido categóricamente esa evaluación médica, señalando que Norton continúa desempeñando sus funciones y que fue víctima de un engaño como cualquier otra persona vulnerable ante este tipo de delitos.

El incidente ocurre pocas semanas después de que Holmes Norton anunciara su intención de postularse nuevamente al Congreso en 2026, a pesar de su avanzada edad. Su candidatura ha generado debate sobre la capacidad cognitiva de los legisladores mayores, un tema que ha cobrado relevancia en el actual ciclo político estadounidense, especialmente tras las múltiples imágenes y controversias en torno a Joe Biden durante la última campaña presidencial.

La policía de Washington D. C. ha clasificado el caso como fraude en primer grado. NBC señaló que los estafadores lograron cargar exactamente 4.362 dólares antes de que la transacción fuera bloqueada. La oficina de Norton ha confirmado que se están revisando las grabaciones de seguridad y que se ha iniciado una investigación para identificar a los responsables.