El fenómeno del chocolate Dubái ahora tiene versión helada en Alcampo

La oferta de productos en los supermercados españoles continúa su expansión, incorporando cada vez más referencias con un marcado carácter internacional. Esta tendencia responde a la búsqueda por parte de los establecimientos de propuestas que capturen el interés de un consumidor cada vez más abierto a nuevas experiencias gastronómicas.

Esta diversificación responde a la creciente demanda de los consumidores por experiencias gastronómicas distintas, que traspasan las fronteras tradicionales de sabor. El mercado español demuestra una notable apertura a la innovación en el ámbito culinario, donde lo exótico y lo novedoso encuentran su espacio.

En este contexto, la introducción de artículos que combinan ingredientes o preparaciones de diferentes culturas se está convirtiendo en una tendencia en el sector alimentario, un reflejo de la globalización del consumo y de la curiosidad por otras tradiciones.

Novedad helada con inspiración oriental

Dentro de esta línea, los lineales de la cadena de distribución Alcampo han incorporado una novedad de la marca Murmui: un helado de chocolate que adopta un estilo culinario propio de Dubái. Este producto se presenta como una propuesta que busca llevar un matiz exótico al hogar español, acercando al consumidor a sabores y texturas menos habituales en el surtido habitual.

La elaboración de este helado se centra en la combinación del chocolate con una textura inspirada en el Knafeh, un postre tradicional de Oriente Próximo. Aunque el Knafeh original se distingue por sus finos fideos de sémola o pasta kataifi y su relleno de queso, en esta adaptación se busca emular su característica particular de ofrecer una sensación crujiente o filamentosa al paladar, en contraste con la cremosidad del helado. Esta dualidad busca enriquecer la experiencia organoléptica.

El formato de venta de este helado se presenta en un envase de 550 mililitros, lo que se traduce en un peso neto de 375 gramos. Este envase está disponible para el público a un precio de 7,99 euros la unidad, posicionándolo en un segmento que busca ofrecer una experiencia diferencial y un valor añadido a través de su origen y sus características singulares.

La llegada de referencias como esta subraya el interés de las grandes superficies por diversificar su oferta y por captar a un consumidor que valora la originalidad y la oportunidad de probar sabores de otros lugares. Esta apuesta por la innovación en el lineal de postres helados marca una pauta en la estrategia de las cadenas para adaptarse a los gustos cambiantes del mercado.