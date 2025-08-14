Festivo del 15 de agosto: qué supermercados abrirán y con qué horarios en España

Este viernes, 15 de agosto, se celebra la Asunción de la Virgen, una festividad de carácter nacional que coincide con fiestas locales como la de La Paloma en Madrid. La jornada, no laborable en todo el país, obliga a que muchos comercios y supermercados ajusten sus horarios o permanezcan cerrados, aunque en zonas turísticas es posible encontrar establecimientos abiertos, algunos con horarios reducidos hasta las 15:00 horas.

Mercadona, que suele cerrar en domingos y festivos, abrirá de forma excepcional en determinadas tiendas turísticas de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia, con horario de 9:00 a 15:00 horas. Lidl también aplicará un horario especial, y en algunos casos abrirá hasta las 15:00 horas, mientras que Carrefour, en sus diferentes formatos, abrirá en los centros autorizados para festivos, con horarios variables según la localidad.

Alcampo combinará aperturas con horario habitual, reducciones de jornada y cierres totales, dependiendo del centro. Aldi mantendrá su horario habitual de 9:00 a 21:00 horas en los locales que abran, y DIA abrirá en buena parte de sus tiendas autorizadas para domingos, algunas con horario reducido. Por su parte, Supercor funcionará de 9:00 o 10:00 hasta las 22:00 horas, mientras que Hipercor mantendrá, en la mayoría de los casos, su horario de 9:00 o 10:00 a 22:00 horas, aunque con excepciones.

Ahorramás abrirá en muchas de sus tiendas de 9:00 a 15:00 horas, si bien otras permanecerán cerradas. En todos los casos, la recomendación general es consultar los buscadores oficiales de cada cadena para confirmar la apertura y el horario exacto del establecimiento más cercano antes de desplazarse.