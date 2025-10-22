La fiebre por los muñecos Labubu deja una redada y un detenido

La policía australiana ha arrestado a un hombre de 40 años y ha recuperado 43 muñecos de colección Labubu, valorados en aproximadamente 9.000 dólares australianos (unos 5.000 euros), durante una redad en una vivienda en el este de Melbourne.

El operativo se llevó a cabo a las seis de la mañana del martes (hora local), cuando los agentes ejecutaron una orden de registro en relación con una serie de robos cometidos en un centro comercial del centro comercial del centro de la ciudad desde el pasado mes de julio, informa Efe.

Entre los artículos recuperados se encontraban varias figuras de edición limitada de los populares Labubu, muñecos creados por el artista hongkonés Kasing Lung y producidos por la firma china Pop Mart, cuyo valor individual puede alcanzar los 500 dólares australianos (unos 280 euros) en el mercado de coleccionistas.

El detenido ha sido acusado de cuatro cargos de robo con allanamiento y dos de hurto. Tras ser formalmente imputado, fue puesto en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el próximo 5 de mayo de 2026.

Un fenómeno global del coleccionismo

Los muñecos Labubu se han convertido en una sensación global entre los amantes del diseño y el coleccionismo de juguetes, gracias a su estética singular -una mezcla de ternura y lo grotesco- y a sus codiciadas ediciones limitadas, a menudo lanzadas en colaboraciones exclusivas.

Esta combinación ha disparado el valor de algunos modelos en el mercado de reventa, donde alcanzan precios elevados.

Pop Mart, la empresa china que los fabrica, experimenta un fuerte auge internacional. Este miércoles, sus acciones subieron un 4 % en bolsa, impulsadas por un aumento del 250 % en la facturación del tercer trimestre, tras viralizarse en redes sociales y consolidar su éxito fuera de Asia.

Los fanáticos de Labubu suelen hacer largas filas en tiendas físicas y lanzamientos online, y algunos modelos exclusivos alcanzan precios de cientos o incluso miles de euros.