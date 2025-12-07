Fiscalía pide 15 años para un acusado de violar a una embarazada en un inmueble abandonado

La Fiscalía solicita 15 años de prisión para un hombre acusado de violar en 2021 en un inmueble abandonado en Manacor a una mujer con "una discapacidad intelectual en grado límite" que se había quedado embarazada del procesado, con quien había iniciado previamente una relación sentimental.

El acusado A.G. se sentará en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia de Baleares el próximo martes por presuntamente haber engañado a su pareja para ir a un inmueble abandonado con la voluntad de violarla.

El ministerio público le imputa un delito de violación con una agravante por razón de género, por el que solicita 15 años de prisión y otros diez de libertad vigilada, posteriores a la pena de cárcel dictada, así como que no pueda acercarse ni comunicarse con la mujer durante 20 años y que la indemnice con 15.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación, el procesado y la víctima comenzaron a mantener una relación sentimental sin convivencia, en la que mantenían relaciones sexuales de forma frecuente, por las que la mujer se quedó embarazada en diciembre de 2020.

La Fiscalía sostiene que la mujer, sobre las 21 horas del 3 de julio de 2021, quedó con el acusado en un bar de la localidad de Manacor, donde A. G. le pidió que le acompañara a un sitio con el pretexto de que debía hacerle entrega de un objeto.

El ministerio público detalla que, con esa excusa, consiguió llevarse a la víctima hasta "una edificación abandonada ruinosa de pequeñas dimensiones" en el citado municipio, en el que el procesado comenzó a besar y a acariciar a la mujer.

Pese a que ella le manifestó que no quería mantener relaciones, el individuo la sometió hasta el punto de llegar a inmovilizarla y la lanzó sobre un colchón abandonado para violarla, según el fiscal.

Además, el acusado presuntamente le profirió insultos como "española de mierda" o "gorda de mierda".

El escrito detalla que la mujer sufría "una discapacidad intelectual en grado límite que limitaba su capacidad de toma de decisiones y su posibilidad de defensa".

"A consecuencia de los hechos, la perjudicada ha sufrido las evidentes reacciones psicológicas, presentando sintomatología postraumática con pesadillas recurrentes, aumento de ansiedad y rechazo de su propio cuerpo", concluye la Fiscalía.