Forzó la nevera y acabó ingresada: una joven acaba en el hospital tras comerse a escondidas la comida de su compañero de piso

Una publicación en Reddit, en el popular foro “¿Soy el idiota?”, narró el incidente y se hizo viral rápidamente. El autor explicaba que su compañera de residencia había forzado en varias ocasiones la cerradura de la nevera donde guardaba su comida, pese a que él le había advertido repetidamente de que no debía cogerla. En una de esas ocasiones, la estudiante decidió comerse un plato de pad thai que contenía cacahuetes, sin informar en ningún momento de que era alérgica a este ingrediente. El resultado fue una reacción alérgica que obligó a trasladarla a un hospital.

El relato detalla que, tras el episodio, la joven culpó a su compañero de haberla puesto en riesgo y llegó a enviarle decenas de mensajes recriminatorios. Según el autor, la acusó de “monstruo” ante sus amigos, que también se sumaron a la presión en redes sociales. Sin embargo, tanto él como los internautas que comentaron la publicación coincidieron en señalar que no había actuado con mala intención, ya que la comida no estaba destinada a ella.

El estudiante, de 19 años, aseguró además que se sentía frustrado por lo ocurrido, ya que siempre había costeado sus comidas con su propio dinero. En su mensaje explicó que, tras hablar con el asistente residente, la universidad había decidido trasladarle a una nueva habitación para evitar más problemas de convivencia. Durante la última semana juntos, adelantó que seguiría cocinando con cacahuetes, esta vez identificando claramente los platos con etiquetas de advertencia.

Reacciones y debate en redes

El caso se viralizó entre los usuarios de Reddit y generó un intenso debate sobre la convivencia en residencias estudiantiles y la responsabilidad de controlar una alergia alimentaria. Numerosos comentarios apuntaban que el joven no podía ser considerado culpable, ya que cocinaba para sí mismo y nunca ofreció la comida a su compañera. Otros recordaban que ciertos alérgenos, como el cacahuete, pueden resultar peligrosos incluso por simple contacto o inhalación, lo que convertía la situación en un riesgo añadido.

Muchos insistieron en que la compañera asumió el riesgo al coger comida ajena y destacaron que él nunca tuvo intención de hacerle daño. El apoyo mayoritario convirtió el hilo en uno de los temas más comentados del foro durante días.