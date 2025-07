Un francés que vive en España explica el trato hacia los españoles en Francia: “No es odio”

España y Francia, vecinos y rivales. Aceptar la superioridad del país fronterizo nunca ha sido fácil para ninguno. El mejor ejemplo de ello se pudo ver con el mejor deportista de la historia de España, Rafael Nadal. Pese a ganar una y otra vez en Roland Garros con un comportamiento ejemplar era silbado y abucheado y tuvieron que pasar muchos años hasta que se aceptó su grandeza, pasando a ser admirado por todos ellos.

Como en muchos casos, el deporte es un reflejo de la sociedad. El trato de los franceses hacia los españoles (y viceversa) en muchas ocasiones deja que desear, dando la sensación de desprecio hacia las personas que viajan hasta el país galo ya sea por turismo o trabajo. Un usuario francés que vive entre ambos países y conoce ambos a la perfección explica su forma de actuar, buscando desmontar mitos y reflejando la realidad, al menos a sus ojos.

¿Los franceses odian a los españoles?

Comienza el vídeo con una afirmación que ha escuchado en repetidas ocasiones: "He oído decir a los españoles que en Francia les tratamos mal". Aclara el supuesto odio y el trato, justificándolo mediante su forma de ser: "La verdad es que tratamos igual de mal a todo el mundo, incluso entre nosotros". Incide en la explicación de esta actuación: "No es odio, es que somos un país bastante individualista". Pensar en uno mismo constantemente lleva a olvidarse de los demás.

La gran diferencia entre Francia y España

Este ciudadano francés sigue su explicación comparando su forma de ser con la de las personas en nuestro país: "En España la gente confía rápido, aquí tanto el respeto como la confianza hay que ganárselo". Lanza un serio aviso: "Alguien que llegue aquí esperando sonrisas y buen rollo puede llevarse un disgusto". España siempre ha destacado por el buen ambiente respecto a otros puntos de Europa. Sin embargo, pide no confundir términos: "En otros países puede parecer mala educación, pero es nuestra forma de ser".

También pide paciencia: "Si os parecemos antipáticos, por favor, dadnos tiempo. No es desprecio, es cultura". Sin embargo, el creador de contenido lanza un consejo a los que quieran sentir mayor simpatía: "Si solo estáis de visita en Francia y queréis mejorar la experiencia, un simple 'bonjour' con una sonrisa podría cambiarlo todo". Ver la integración puede llevar a los franceses a sentirse más cómodos y mejorar su trato.

La efusividad no es una característica francesa

Sin embargo, el cambio no será algo exagerado: "No esperéis efusividad, pero, si mostráis algo de respeto, puede que os tratemos bien". Deja una reflexión final para los que no consigan la amabilidad de los franceses: "Si no es el caso... la comida es buena, ¿no?". Esta publicación ha generado mucho debate en los comentarios, con personas apoyando la publicación y otros criticando: "El que es respetuoso lo es en cualquier país".