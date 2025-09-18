Francesco Arcuri declara por el maltrato a sus hijos: "Las denuncias eran completamente infundadas"

El italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, dijo este jueves que "todas las denuncias" de la española" resultaban completamente infundadas" y que este proceso será "una oportunidad para aclarar todo", tras la primera audiencia del juicio en el que se le acusa de maltrato físico y psicológico a sus hijos.

"Estas denuncias fueron tomadas en consideración y luego el niño fue confiado a mí porque establecieron la custodia exclusiva a mi favor, ya que los hechos no existían", afirmó a los medios a la puerta del tribunal, al añadir que "será una oportunidad para aclarar todo".

Arcuri subrayó que sus hijos "siempre" han estado bajo su "exclusiva" tutela y que las denuncias presentadas por Rivas estaban siendo archivadas "siguiendo una lógica investigativa, no una lógica imaginaria".

"A mí el pequeño siempre me ha contado cosas diferentes. Lamentablemente, durante esta sustracción en la que el niño se quedó en España se hicieron cosas muy graves que quizá no sea este el lugar para contarlas o profundizar", afirmó.

El proceso judicial contra Arcuri, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, se reanudará el 23 de octubre, después de que la vista celebrada este jueves fuera pospuesta para resolver cuestiones procesales relacionadas con la custodia del hijo menor.

La vista, que debía centrarse en la admisión de pruebas, se aplazó después de que la defensa de Arcuri solicitara el nombramiento de un tutor legal para el hijo menor en este proceso penal, al considerar que el designado en el procedimiento civil respecto a la custodia "se ha desentendido", según argumentó la defensa.

El pasado 25 de julio, Juana Rivas entregó por orden judicial a su hijo menor, de 11 años, a su padre, quien tiene la custodia, tras permanecer siete meses en España y después de que la justicia española desestimase el último recurso de la española para retrasar la entrega.

Un día antes, la Audiencia de Granada ordenó investigar a Rivas por posible sustracción de menores, delito por el que ya fue condenada en 2018 y parcialmente indultada en 2021 por el Gobierno, y por el que deberá declarar el próximo 30 de octubre.

Este largo periplo judicial se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19