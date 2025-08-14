Un ganadero estalla en redes al ver la grave oleada de incendios: "¡Estáis locos, os habéis cargado el país!"

Un creador de contenido en TikTok, Pedro Pinto 'el Loco', ha viralizado uno de sus últimos vídeos. En él, aparece visiblemente cabreado junto a uno de sus caballos. El influencer, que suele dar sus opiniones políticas a cámara, ha salido al campo para denunciar cómo el monte está lleno de broza.

"En mi pueblo había tres carnicerías y cada carnicería tenía su rebaño y cada día salían a pastar. Estos brozales no los habían. Estaban los montes, las linden y los eriales limpios porque habían tres rebaños diarios", ha enfatizado. Por eso, señala directamente a la Unión Europea.

"Los políticos de mierda quieren dar el mismo tratamiento a España que a los países nórdicos y eso es inviable. En España tenemos unas temperaturas muy cálidas y muy secas y en años como este que ha llovido tanto está todo lleno de broza, todo para salir ardiendo".

En un tono cada vez menos calmado, insiste en que los montes están llenos de maleza y no se ve ganado. "Ahora clamáis al cielo para que no haya incendios". "La única solución es el ganado pastoreando y lo habéis eliminado con tanta burocracia y tanta mierda. (...) ¡Habéis destruido el país!".

"En vez de dejar a la gente joven que empiece con 100 vacas o 100 ovejas y las tengan pastoreando los habéis aburrido y ahora os dan por culo y os tragáis los incendios. Queréis dar desde Europa a España el mismo tratamiento que a Francia o que a Alemania: ¡si el clima es totalmente distinto! ¡Estáis locos la sociedad, no lleváis camino!".