La gente inteligente dice esta frase con más frecuencia que otros

Ahora que abundan los expertos multidisciplinares, que hay que tener una opinión sobre absolutamente todo y que las redes sociales (junto con medios de comunicación) dan voz a todólogos que tiene más atrevimiento que conocimiento, poca gente se atreve a usar un simple “no lo sé” como respuesta. Sin embargo, lejos de ser una confesión de ignorancia, los psicólogos sostienen que esta frase encierra una de las señales más claras de inteligencia genuina: la capacidad de reconocer los propios límites.

La humildad cognitiva: saber hasta dónde sabes

Según un estudio publicado en la revista Personality and Individual Differences (Universidad de Duke, 2023), las personas con alta capacidad analítica tienden a mostrar lo que los expertos llaman humildad intelectual o espiritual: la disposición a aceptar que el conocimiento humano siempre es parcial.

Reconocer lo que uno no sabe no significa falta de seguridad, sino comprensión profunda. “La verdadera sabiduría consiste en saber que no se sabe”, escribió Sócrates hace más de dos milenios, y la ciencia moderna parece darle la razón. Quienes admiten sus lagunas cognitivas suelen estar mejor preparados para aprender y para tomar decisiones basadas en evidencias.

Cuanto más aprendes, más consciente eres de tus límites

Las personas inteligentes, según la psicóloga cognitiva Carol Dweck, autora de Mindset, desarrollan un radar interno que les permite distinguir entre conocimiento y opinión. Cuanto más comprenden un tema, más conscientes son de todo lo que aún desconocen. El fenómeno contrario es el conocido efecto Dunning-Kruger, descrito por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en la Universidad de Cornell: los individuos con menos competencias tienden a sobrevalorar su comprensión y a hablar con más seguridad de lo que saben.

En ese sentido, decir “no lo sé” es casi un acto de honestidad intelectual. Mientras algunos llenan los vacíos con certezas falsas, quienes piensan de forma crítica prefieren detenerse y buscar datos antes de opinar.

Otra diferencia esencial es la motivación. Las personas con mayor inteligencia o pensamiento reflexivo valoran más el proceso de aprender que el de demostrar que tienen razón. Desde la psicología educativa, este rasgo se relaciona con la llamada mentalidad de crecimiento: la idea de que las habilidades no son fijas, sino que se desarrollan con la práctica y el error. Quien adopta esta actitud no teme decir “no lo sé”, porque entiende que es el punto de partida del aprendizaje.

Cambiar de opinión no es una debilidad, sino una prueba de madurez. Las personas inteligentes no necesitan proteger su ego ante la incertidumbre, sino que prefieren ajustarse a la realidad aunque eso implique corregirse.

La honestidad mejora el juicio

Decir “no sé” también se asocia con un mejor juicio crítico. Al admitir la ignorancia, el cerebro evita caer en lo que algunos investigadores llaman “complacencia cognitiva”: la ilusión de entender algo simplemente porque nos resulta familiar. Esa pausa, ese reconocimiento consciente del límite, abre espacio al análisis, a la búsqueda de información y a la colaboración con otros.

En última instancia, la frase “no lo sé” revela una concepción distinta del saber. Para las personas verdaderamente inteligentes, el conocimiento no es una medalla ni un símbolo de estatus, sino una herramienta para comprender mejor el mundo. No necesitan parecer expertos para sentirse valiosos; su autoestima no depende de tener todas las respuestas, sino de formular las preguntas correctas.

La verdadera sabiduría, escribía el físico Richard Feynman, comienza con la curiosidad y con la disposición a decir “todavía no lo entiendo”. Esa actitud, la de quien acepta la ignorancia como punto de partida, es, en realidad, el motor que ha impulsado cada avance científico y cada descubrimiento humano.

Así que, la próxima vez que alguien diga con serenidad “no lo sé”, no lo interpretes como un signo de debilidad. Quizá estés frente a una de las formas más claras de inteligencia: la que no necesita aparentar certeza para demostrar sabiduría.