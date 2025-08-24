Una góndola vuelca y sumerge a varios turistas en las aguas de Venecia, en un vídeo que se ha vuelto viral

Un nuevo contratiempo sacude los románticos canales de Venecia, donde una góndola se ha volcado esta mañana, precipitando a sus ocupantes, quienes disfrutaban de un paseo, al agua. Las primeras investigaciones apuntan a que el posible origen del accidente fue un movimiento repentino de los pasajeros, muchos concentrados en grabar videos o tomarse selfies, lo que ha generado un desequilibrio en la tradicional embarcación, reconocida por su característica forma y estabilidad acuática.

A pesar del momento de tensión inicial, las autoridades han confirmado que no hubo lesionados entre los pasajeros ni el gondolero. El incidente se ha desarrollado en un río interno de la ciudad, lo que ha reducido significativamente los riesgos potenciales, permitiendo que los turistas se agarraran de embarcaciones amarradas y rejas de ventanas para regresar a tierra sin mayores complicaciones. Un video del suceso se ha propagado rápidamente en redes sociales, captando la atención de numerosos usuarios.

La recurrencia de incidentes en la ciudad de los canales

No es la primera ocasión en que se producen episodios similares en Venecia. En mayo, otro acontecimiento relacionado ha ocurrido en el Canal Grande, cerca del emblemático Ponte de Rialto, donde turistas han perdido el equilibrio intentando capturar fotografías, derivando en una situación que combinaba lo cómico y lo peligroso, con turistas y gondolero terminando dentro del agua. Aquella vez, cámaras de seguridad y numerosos testigos presenciales habían registrado la escena, generando un considerable revuelo mediático.

El reciente episodio ha provocado un intenso debate sobre la seguridad de los paseos en gondola y la responsabilidad de los pasajeros durante estas emblemáticas experiencias turísticas. Con la constante afluencia de visitantes en Venecia, las autoridades locales están considerando implementar medidas que garanticen una experiencia más segura para todos los involucrados. Las góndolas, más que un medio de transporte, representan un símbolo de la cultura veneciana que permite a los visitantes sumergirse en la historia y belleza de esta ciudad milenaria.