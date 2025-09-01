Grecia cierra más de 700 escuelas y jardines de infancia por falta de alumnos

Más de 700 escuelas y jardines de educación preescolar públicos de Grecia no abrirán sus puertas este nuevo año escolar por el fuerte descenso del número de alumnos, informó este lunes la prensa griega, citando datos del Ministerio de Educación.

De las casi 13.500 unidades escolares y preescolares operativas en Grecia el año escolar pasado, 714 no abrirán este año escolar debido a la falta de niños, señala el diario Kathimerini.

Más de 4.500 escuelas y guarderías cerraron sus puertas en los últimos seis años, con tendencia al alza.

El descenso más notable se registra en las escuelas primarias, en las que para este año se han matriculado unos 111.000 alumnos menos que en 2018.

"El problema demográfico es aterrador, ya que lo experimentamos año tras año", señaló a la prensa Jristos Tsiamalos, un experto de la Secretaría General de Educación Primaria, Secundaria y Especial del Ministerio de Educación.

Según Tsiamalos, cada año se pierde de promedio una clase entera de alumnos en cada escuela primaria, una disminución de la población estudiantil que comenzará pronto a afectar también a la educación secundaria.

Grecia tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de la Unión Europea (UE), con apenas 1,3 nacimientos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1.

Esto ha provocado una disminución natural de la población, con más muertes que nacimientos cada año.

Según el informe `Perspectivas de la Población Mundial¿, publicado en 2024 por la ONU, la población de Grecia caerá un 15% de aquí al año 2050, hasta los 8,8 millones habitantes, frente a los 10,4 millones de habitantes en 2024.

Mientras que entre 2011 y 2013 hubo 38.500 menos nacimientos que muertes, entre 2020 y 2022 esta diferencia alcanzó los 170.000, según el Instituto de Estudios Demográficos de Atenas.

Según los expertos, el descenso de nacimientos no tiene que ver solo con el estilo de vida moderna sino también con la inseguridad económica que vive la mayoría de griegos y la falta de una política social que apoye con medidas concretas a las familias.

Otro factor fue la grave crisis económica que atravesó el país entre 2008 y 2018 que provocó un éxodo masivo de jóvenes en busca de mejores oportunidades en el extranjero, reduciendo más aún el número de personas en la edad fértil.

Los cierres de escuelas obligan a muchos estudiantes en zonas rurales a recorrer a diario largas distancias, en ciertos casos hasta 80 kilómetros, para acudir a una escuela, según Kathimerini.

Según la ley griega, una escuela "se suspende" cuando no puede reunir al menos a 15 estudiantes y si después de tres años no se reúne de nuevo este número mínimo, el centro se cierra de forma permanente, informa Efe.