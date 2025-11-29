La gripe se adelanta en España y "acelera" su transmisión por la zona norte: vacunarse es la principal medida preventiva

La gripe ha adelantado su llegada a España y "acelera" su transmisión por el norte del país, superando el umbral epidémico en muchas de las comunidades autónomas de esta zona entre cuatro y siete semanas antes de lo esperado según sus series históricas. En este sentido, la principal medida preventiva es la vacunación, aunque ha de acompañarse de otras acciones como el lavado de manos, correcta ventilación y uso de mascarillas en determinados espacios.

En concreto, Asturias, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y La Rioja han registrado un número de casos de gripe por encima del umbral epidémico entre las semanas 42 y 45, fijado en 59,64 casos cada 100.000 habitantes. En el caso de Aragón, esta situación de epidemia se ha alcanzado en la semana 47, es decir, del 17 al 23 de noviembre.

La alta transmisión se observa principalmente en niños y adolescentes, aunque comienzan a darse incrementos en otros grupos de edad, por ello "la principal medida preventiva, sin duda, es vacunarse", ha apuntado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, en declaraciones a Europa Press.

Además, ha aconsejado ventilar los espacios interiores adecuadamente, hacer uso de la mascarilla en lugares cerrados donde se produzcan aglomeraciones, especialmente en centros sanitarios o sociosanitarios y entre quienes se dediquen al cuidado de personas vulnerables, y extremar la higiene de manos, dado que "muchos contagios" se producen por esta vía y "no siempre es por respirar las gotas".

Acerca de la gripe, Gayán ha incidido en la importancia de la vacunación para advertir que "no le tenemos demasiado respeto a las posibles consecuencias de sufrir una gripe" y, más allá de la sintomatología del propio virus, "que puede llevarnos a ingresar en el hospital, hay estudios científicos que avalan que después de pasar una gripe crece bastante el número de infartos de miocardio y otros accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares".

"Todo está interconectado y pasar una gripe nos puede dejar en unas condiciones duras de cara a las siguientes semanas", ha alertado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

Según ha explicado Nuria Gayán, "la gripe, generalmente en muchas temporadas, ha viajado de oeste a este. Ha empezado por Galicia y ha terminado la curva epidémica más tardía de Baleares". Sin embargo, "este año ha tenido un comportamiento muy acelerado y además en la zona norte", ha comentado.

Entre las causas que han propiciado esta elevada incidencia de la gripe en noviembre, aunque todavía están en estudio, ha aclarado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, se encuentran algunas "comunes en España y Europa".

La baja circulación del virus respiratorio sincitial (VRS), "que suele hacer una curva epidémica previa a la gripe y este año no la ha habido", y el mismo comportamiento ha experimentado la covid; todo ello sumado a las bajas coberturas de vacunación y factores ambientales se sitúan como potenciales causas. En definitiva, "cuando unos virus circulan menos, ese espacio lo ocupan otros", ha resumido Gayán.

Aragón es una de las comunidades autónomas que ha declarado la epidemia de gripe, con 63,4 casos cada 100.000 habitantes. Este dato está alentado por el ascenso de afectados en la provincia de Zaragoza, sobre todo en la capital, hasta llegar a los 76,1 casos cada 100.000 habitantes en la semana 47 del año, lo que ha llevado al Departamento de Sanidad a declarar el nivel de riesgo 2 en aplicación de protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones en dicha provincia.

Por su parte, las provincias de Huesca y Teruel se mantienen lejos de rebasar el umbral epidémico, con 28,9 y 30,7 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente, de manera que se mantiene el nivel de riesgo 1.

Para frenar el avance de este virus, Aragón abre este fin de semana, 29 y 30 de noviembre, la vacunación sin cita previa para todos los ciudadanos --incluidos en los grupos de riesgo-- que residan en la comunidad autónoma. Deberán acudir al Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia, en horario de 9.00 a 19.00 horas.

"Es importante que acudan a vacunarse", ha animado Gayán, agregando que la vacunación sin cita previa es una "una medida que intentamos que ayude a la conciliación familiar y a las personas que por motivos laborales no pueden ir a su centro de salud".

Este año, el Gobierno de Aragón ha adquirido cinco tipos distintos de vacunas de gripe, en total 419.000 dosis, cuyo coste ha estado en torno a los 3,8 millones de euros. NIVEL DE RIESGO 2

El nivel de riesgo 2, en el que se encuentra la provincia de Zaragoza establece la máxima recomendación de uso de mascarilla por parte de los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía, como medida de autoprotección y para evitar contagios.

Además, se autoriza a la dirección de estos centros a establecer como obligatorio el uso de la mascarilla para los profesionales citados, cuando se considere necesario en función de su evaluación de riesgo, plan específico de actuación o plan de contingencia, en su caso. De hecho, los hospitales Clínico Lozano Blesa y Miguel Servet, en Zaragoza, ya han establecido esta medida como obligatoria.

Pasa a ser "altamente recomendable" el uso de la mascarilla al resto de profesionales de estos centros en el ejercicio de cualquier otra actividad que no suponga atención directa a la ciudadanía y se desarrolle en esos centros, así como a pacientes y usuarios.

El uso de mascarilla para la ciudadanía como medida de protección en el acceso a los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados se considera "altamente recomendable", así como en espacios interiores con aglomeraciones de personas. Se recuerda que no está recomendado el uso de mascarilla en menores de 6 años de edad.

Todo ello aparece recogido en una Orden publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del pasado miércoles, 26 de noviembre, dictada por el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, relativa al uso de mascarillas como medida de protección frente a las infecciones respiratorias agudas en Aragón.

Para favorecer su uso como medida de protección en un contexto de epidemia, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han puesto en marcha un operativo para distribuir mascarillas de forma gratuita en centros sociosanitarios, en la red de transporte público y en los accesos a los principales hospitales, llegando también a los usuarios del Albergue Municipal, la Casa de Amparo, las Casas de Acogida y los Centros de Convivencia para Mayores. En paralelo, el servicio de teleasistencia ofrecerá recomendaciones a los usuarios.

La directora del área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud, María Teresa Clares, ha expresado que, hasta la fecha, se han administrado en torno a 160.000 dosis de vacuna de la gripe y, en el caso de los mayores de 80 años "hemos alcanzado las coberturas esperadas --61,67%-- y similares al año anterior --62%--".

En lo que respecta a los niños, la cobertura del entorno del 35% también es "muy adecuada" y está impulsada por la ampliación del rango de edad para vacunarse hasta los siete años y 364 días y el desplazamiento a los centros escolares.

"La gripe no es un catarrillo, puede agravarse y conllevar hospitalización, además de que --los niños-- actúan como transmisores", ha destacado Clares.

El grupo de edad de entre 60 y 80 años es el más rezagado, con una cobertura del 25,38%: "No hemos alcanzado los niveles óptimos para garantizar la protección individual y comunitaria". El año pasado se logró una cifra superior al 29%.