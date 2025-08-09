La Guardia Civil alerta sobre la estafa de reformar tu casa a precio de ganga

La Guardia Civil ha detectado en Navarra una modalidad de estafa que afecta principalmente a personas mayores, especialmente en pequeñas localidades. Los delincuentes contactan telefónicamente o se presentan directamente en los domicilios y se hacen pasar por representantes de supuestas empresas de reformas en viviendas.

Ofrecen reformas integrales, a precios muy atractivos. En la primera visita entregan un presupuesto, con descuentos considerables si se acepta pagar la obra a través de una entidad bancaria. Tras firmar la financiación, una segunda persona acude a tomar medidas y asegura que los trabajos comenzarán de inmediato.

Sin embargo, la reforma nunca se ejecuta y, una vez formalizado el préstamo, la empresa deja de responder a las llamadas. La estafa se descubre cuando los afectados comienzan a recibir los cargos bancarios sin que se haya realizado ningún trabajo.

Consejos de prevención

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución ante este tipo de ofrecimientos, especialmente si no han sido solicitados previamente, y adoptar las siguientes medidas preventivas:

- Desconfiar de ofertas muy atractivas o que requieran firmar con urgencia.

- Verificar la identidad y legalidad de la empresa que realiza la oferta.

- No firmar contratos de financiación sin haber recibido al menos parte del servicio comprometido.

- No facilitar datos personales o bancarios sin confirmar la legitimidad del proceso.

- Conservar toda la documentación y comunicación mantenida.

- Ante cualquier sospecha o intento de estafa, se recomienda denunciar de inmediato en el cuartel más cercano o contactar con la Guardia Civil en el teléfono 062.