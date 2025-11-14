La Guardia Civil evacúa a dos personas ante el posible desbordamiento del río Tormes

La Guardia Civil estableció anoche un dispositivo de prevención en El Barco de Ávila debido a la alerta roja por lluvias y posible desbordamiento del río Tormes a su paso por la localidad. A primera hora de la noche se cortaron las vías AV-P536, AV-P417, AV-P537 y N-502. Fueron evacuadas dos personas por precaución