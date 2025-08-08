Montañismo
La Guardia Civil de Huesca rescata a cuatro espeleólogos catalanes de una cueva del Pirineo
Una vecina de Zaragoza de 70 años fue evacuada tras sufrir la picadura de un bicho
La Guardia Civil de Huesca ha rescatado cuatro espeólogos en la Cueva del Alba de los Baños de Turpi (Benasque). Se habían extraviado y estaban exhaustos.
Fue activado el GREIM de Benasque que se trasladó al lugar en vehículo oficial y después a pie. Tras localizar a los espeleólogos en el interior de la cueva, fueron evacuados y trasladados hasta sus vehículos. Se trata de tres hombres de 48, 50 y 59 y una mujer de 47 años, vecinos de Barcelona, Cunit (Tarragona) y Lérida.
En otro rescate, se recibió un en el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en las inmediaciones del embalse de Escarra (Tramacastilla de Tena) y tras sufrir la picadura de un animal, comenzó a marearse, a tener fiebre y con fuerte reacción en la piel. Se activó el GREIM de Panticosa que se trasladó al lugar en vehículo oficial y después a pie. Tras localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave del servicio de emergencias del 112, para llevarla al Hospital San Jorge de la localidad de Huesca. Se trata de una mujer de 70 años y vecina de Zaragoza.
helisuperficie de Benasque, donde la esperaba una ambulancia para ser llevada la herida al Centro de Salud de la localidad de Benasque. Se trata de una mujer y un hombre, vecinos de Barcelona. No se disponen de imágenes_
