La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer italiana por violencia machista en Formentera

Los equipos de Policía Judicial de Personas y de Laboratorio se han trasladado a la isla para esclarecer las circunstancias del asesinat.

Un vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivoEuropa Press
  • Efe
    Agencia Efe
La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer italiana este domingo por presunta violencia machista en Formentera, han confirmado fuentes del instituto armado y de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

La mujer ha sido apuñalada por su pareja en torno a las 08.30 horas, según informa Diario de Ibiza, que detalla que ambos son italianos y residentes en la pitiusa menor, y que ella era madre de un hijo de otra pareja.

Agentes de los equipos de Policía Judicial de Personas y de Laboratorio se han trasladado esta mañana a la isla, donde trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato.

