La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer italiana por violencia machista en Formentera

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer italiana este domingo por presunta violencia machista en Formentera, han confirmado fuentes del instituto armado y de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

La mujer ha sido apuñalada por su pareja en torno a las 08.30 horas, según informa Diario de Ibiza, que detalla que ambos son italianos y residentes en la pitiusa menor, y que ella era madre de un hijo de otra pareja.

Agentes de los equipos de Policía Judicial de Personas y de Laboratorio se han trasladado esta mañana a la isla, donde trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato.