La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en La Codosera (Badajoz)

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer ocurrida este miércoles en el municipio pacense de La Codosera, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que no descartan que sea un caso de violencia machista.

La muerte de esta mujer ha ocurrido esta madrugada en una calle de esta localidad, de unos 2.000 habitantes y ubicada al noroeste de la provincia de Badajoz, muy próxima a la frontera lusa.

Por las circunstancias de la muerte, que las citadas fuentes no han precisado, el instituto armado no descarta que se trate de un caso de violencia machista.