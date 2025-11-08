Ni guisada ni congelada: la verdadera carrillera que arrasa en Mercadona es una pasta creada por maestros italianos

Mercadona ha desplegado una doble ofensiva comercial para uno de los platos más reconocibles del recetario tradicional español: la carrillera de cerdo. La cadena de supermercados valenciana ha diseñado una doble estrategia comercial que busca atraer a dos perfiles de cliente muy distintos. Por un lado, a quienes valoran el control y la elaboración de sus propios platos; por otro, a aquellos que necesitan soluciones rápidas para el día a día sin renunciar a sabores más complejos y caseros.

Por un lado, para los consumidores que disfrutan cocinando pero buscan atajos, la compañía ofrece la carrillera de cerdo ya guisada en su sección de congelados. Esta opción, orientada a los cocineros caseros, se presenta como una base versátil que puede ser calentada directamente o incorporada a una receta más personal. Se comercializa a un precio de 5,75 euros, permitiendo así una mayor flexibilidad en la cocina.

Por otro lado, y como la novedad más llamativa, Mercadona ha lanzado al mercado una pasta fresca que fusiona la cocina italiana con la española. Se trata de un producto relleno de carrillera de cerdo estofada al vino tinto con puré de patata, una propuesta que condensa todo el sabor del guiso en un formato de consumo inmediato y que se ha convertido en el verdadero foco de atención en sus lineales.

Fusión italoespañola para el día a día

De hecho, la elaboración de esta pasta corre a cargo de la prestigiosa casa italiana Bertagni 1882, un proveedor especialista que fabrica el producto en exclusiva para Hacendado. El relleno se compone de una base clásica de carrillera de cerdo cocinada a fuego lento con vino tinto, cebolla y zanahoria, una mezcla que se combina con un puré de patata para aportar suavidad al conjunto. Este detalle garantiza un toque transalpino en la receta.

Asimismo, la propuesta está pensada para la máxima comodidad del consumidor. El producto se vende en un envase de 250 gramos a un precio de 2,60 euros y está listo en apenas cinco minutos de cocción en agua hirviendo. Desde el punto de vista nutricional, su aporte es moderado, con unas 236 kilocalorías por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una alternativa equilibrada para una comida o cena rápida.