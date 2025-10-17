Si te gusta mucho la temporada de Halloween, esto es lo que dice la psicología de ti

Halloween engancha porque ofrece emociones intensas en un entorno controlado. El corazón se acelera, la piel se eriza y, sin embargo, una parte de la mente sabe que todo es un juego. Esa combinación -miedo con contención- deja una sensación de dominio: "me asusté, pero ya estoy bien". El cuerpo lo registra como experiencia agradable y pide repetir. A eso se suma el disfraz, que por una noche nos da licencia para probar otras versiones de nosotros mismos sin juicio. Elegir personaje, construir un look, exagerar rasgos: es creatividad en formato breve y con recompensa social inmediata.

El calendario también juega a favor. A finales de octubre los días se acortan, buscamos planes de interior y resurgen rituales que marcan el cierre del año. Decorar la casa, montar una fiesta, preparar maratón de cine: pequeñas coreografías que ordenan el ánimo y devuelven sensación de control. Y aparece la nostalgia: recuerdos de infancia, manualidades, chuches, disfraces caseros. Esa memoria afectiva funciona como amortiguador del estrés y explica por qué el plan sigue gustando en la vida adulta.

Por qué engancha

Si te encanta Halloween, esto es lo que dice la psicología de ti Unsplash

No es solo lo que sientes tú, es lo que sienten los demás contigo. Halloween sincroniza emociones: gritar a la vez en una casa del terror, comentar una escena, reír tras el sobresalto. La psicología social lo interpreta como un refuerzo de pertenencia. Monstruos, villanos, calaveras: al convertirlos en símbolo y broma, el miedo pierde rigidez. Entre susto y susto, sin darte cuenta, practicas autorregulación: subes revoluciones, respiras, te ríes y bajas. Ese vaivén entrena a distinguir alerta útil de alarma innecesaria, una habilidad que luego sirve fuera de la fiesta.

Pero como todo, hay matices. Quien disfruta mucho de Halloween suele puntuar alto en apertura a la experiencia (curiosidad por lo nuevo) y en expresión creativa. No significa "ser infantil", sino tener gusto por explorar, jugar y compartir emociones intensas en entornos seguros. También hay perfiles que lo pasan peor: personas sensibles al sobresalto, a lo gore o que prefieren ambientes previsibles. No dice nada malo de ellas, simplemente regulan estímulos de otra manera.

Si notas que el terror te quita el sueño, te deja nervioso durante días o lo usas para evitar problemas reales, conviene bajar la intensidad. Cambiar de subgénero (suspense ligero en vez de miedo explícito), acortar sesiones y cuidar la "salida" emocional -luz cálida, charla tranquila, algo agradable antes de dormir- ayuda a que la experiencia sea placentera.

En resumen, que te fascine Halloween suele hablar bien de ti: curiosidad, imaginación y gusto por los rituales compartidos. Es una forma sencilla de jugar con el miedo, volver a un lugar conocido y recordar que, a veces, lo que asusta también puede unir.