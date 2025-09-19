Si haces esto antes de irte a dormir, estás entre las personas más inteligentes del mundo, según la psicología

Para la mayoría, la hora de acostarse es el respiro al final del día; para quienes poseen un alto potencial intelectual, sin embargo, se convierte en un reto. Su mente no se apaga: repasa errores, anticipa problemas y procesa información a velocidad de crucero.

Frente a ese torbellino interior, la lectura se ha erigido en su aliada nocturna, el gesto que distingue a quienes, según la psicología, duermen entre los más inteligentes.

La clave no está en el número de páginas, sino en el efecto sedante que produce sumergirse en una historia ajena. La psicóloga Arielle Adda, especialista en altas capacidades, constata que muchas personas con cociente intelectual superior a 130 recurren a los libros como desconector natural. El hábito les permite cambiar de registro: dejan de analizar su mundo para habitar el de otro, un tránsito que calma la activación cerebral y abre la puerta al descanso.

Un cerebro que no da tregua

Los datos avalan esa diferencia. Un estudio liderado por doctores europeos a niños de 8 a 11 años demostró que los superdotados duermen en ciclos más cortos (70 minutos frente a 90) y más numerosos (6,4 contra 4,21), con fases REM que aparecen antes y sueños vívidos que reflejan la intensa clasificación de información que se produce por la noche. “Procesan más rápido, y el cerebro aprovecha el sueño para ordenar ese exceso de datos”, resume Adda.

El inconveniente llega cuando el día termina y la mente sigue en marcha. La hiperactividad cerebral se manifiesta en una revisión obsesiva de lo ocurrido: “¿Qué error pude evitar?”, “¿Qué debo mejorar?”. Ese perfeccionismo, unido a una conciencia adulta de la importancia del descanso, convierte la conciliación del sueño en una huida hacia delante que muchos solo logran interrumpir con un libro entre las manos.