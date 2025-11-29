Hallan muertos 4 jabalíes más en Collserola, donde se prohíben actividades al aire libre

Cuatro jabalíes han sido hallados muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que esta semana se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote, han informado fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Este brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha llevado al Departamento a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta.

Esta medida afecta a un total de 76 municipios e incluye la sierra de Collserola, también la zona correspondiente al municipio de Barcelona. Para impedir la realización de actividades prohibidas, este fin de semana se ha desplegado en la zona un dispositivo de Agentes Rurales, Mossos y policía local.

Las citadas fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han explicado a EFE que los animales aparecieron ayer en la misma zona en la que esta semana se encontraron los dos cuerpos de otros jabalíes, en las inmediaciones del campus de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), en el municipio de Cerdanyola del Vallès, dentro de la sierra de Collserola.

Los animales fueron analizados por los técnicos del laboratorio CReSA, de sanidad animal y dependiente del Departamento, donde las primeras muestras dieron positivo en peste porcina africana.

El laboratorio de referencia para estos brotes en todo el Estado es el dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con sede en Madrid, a donde se han trasladado también muestras de estos cuatro animales para confirmar oficialmente que fallecieron por PPA.

Actividades prohibidas por el brote

La Generalitat, tras confirmarse ayer los dos primeros casos de peste porcina en Cerdanyola, activó el plan de contigencia ideado para estos casos, que fija un perímetro de seguridad en torno al lugar en el que aparecieron los animales muertos para impedir la propagación del brote.

A partir del punto en el que aparecieron los dos primeros animales muertos se ha creado un perímetro con un radio de seis kilómetros, calificado como 'Zona de Infección' por los técnicos.

Este perímetro incluye doce municipios del entorno de Barcelona: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

En esta zona de infección se han cerrado todos los accesos al medio natural; se han prohibido las actividades de caza y trabajos forestales; se ha blindado el perímetro con barreras físicas y químicas; se han instalado trampas para jabalís; y se ha prohibido cualquier actividad en zona rústica para bioseguridad.

Tras este primer espacio, la Generalitat ha delimitado un segundo perímetro, con un radio de veinte kilómetros a partir del punto en el que se encontraron los animales, que técnicamente se denomina 'Zona de Vigilancia'.

Esta segunda área incluye 64 municipios correspondientes a las comarcas catalanas de Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental.

En los municipios de esta zona de vigilancia, que incluye el área del parque de Collserola dependiente del municipio de Barcelona, se ha restringido las actividades al aire libre y la caza, y se han limitado aquellas actividades que puedan dificultar el control del brote.

En este contexto, la Generalitat ha pedido a los ciudadanos y a los ayuntamientos afectados extremar la limpieza de papeleras y contenedores; situar los comedores de gatos en lugares elevados y exteriores; no alimentar a los jabalís y cerrar las zonas de picnic hasta nuevo aviso.

Pide también a los ciudadanos y a los empleados municipales que, si encuentran un jabalí muerto, no lo manipulen y llamen al teléfono de emergencias 112.

"Pedimos responsabilidad y colaboración ciudadana para contribuir a la contención de la enfermedad", subraya la Generalitat, que ha expresado su apoyo al sector porcino.

El Departamento de Ganadería señala que "ahora es indispensable trabajar con urgencia para evitar que la zona afectada sea más grande" y que trabaja de manera coordinada con el sector porcino, las consellerias de Interior y Salud, agentes del SEPRONA, los equipos técnicos de sanidad animal y científicos del laboratorio CReSA.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica muy temida por el sector porcino, porque es altamente contagiosa entre el jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico de las granjas. No afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo.

La confirmación ayer del brote de peste porcina por primera vez en treinta años desató la preocupación en el sector de la carne de cerdo, que representó en 2024 el 19,3 % del total del producto exportado de alimentos y bebidas por Cataluña.

España factura más de 8.000 millones de euros al año por la exportación de productos del cerdo, 1.000 de ellos obtenidos de sus ventas a China.

Este brote ha provocado de momento el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, si bien la parte positiva es que China reconoce la regionalización del producto, es decir, que acepta el perímetro en torno al foco de Cerdanyola e importará productos del resto de zonas del Estado.