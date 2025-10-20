Hervir cáscaras de limón y canela: para qué sirve y cómo se utiliza

Cada vez más personas apuestan por los remedios sencillos y ecológicos para mantener el hogar limpio y con buen aroma. Entre ellos, uno se ha convertido en tendencia por su eficacia y bajo coste: hervir cáscaras de limón con canela.

Esta combinación, aparentemente simple, consigue resultados sorprendentes. Al calentar ambos ingredientes en agua, el vapor que desprenden neutraliza los olores persistentes causados por la cocina o la humedad. A diferencia de los ambientadores industriales, su fragancia es suave y natural, dejando una sensación de frescura sin añadir químicos al aire del hogar.

La mezcla puede prepararse en cualquier olla. Basta con dejar la tapa abierta unos minutos mientras hierve para que el aroma se extienda por toda la casa. Muchos usuarios destacan que produce un efecto relajante y cálido.

El líquido resultante no solo perfuma, sino que también puede aprovecharse para limpiar. Una vez frío, se filtra y se guarda en un pulverizador. Sus propiedades desengrasantes permiten eliminar restos de suciedad y aportar brillo a superficies como encimeras o azulejos.

Cómo prepararlo paso a paso

Llena una olla con agua y añade las cáscaras de dos limones junto con dos ramas de canela.

Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir y mantén la mezcla durante unos 15 minutos.

Apaga el fuego y deja la olla destapada para que el aroma se libere.